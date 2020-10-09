https://ria.ru/20201009/posol-1579041440.html

Румыния отозвала посла из Белоруссии

Посол Румынии в Белоруссии Виорел Мошану отозван для консультаций, сообщил в пятницу румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:10

2020-10-09T15:10

2020-10-09T15:10

протесты в белоруссии

жозеп боррель

богдан ауреску

евросоюз

мид польши

минск

белоруссия

варшава

в мире

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<strong>КИШИНЕВ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Посол <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Виорел Мошану отозван для консультаций, сообщил в пятницу румынский министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Bogdan_Auresku/" target="_blank" data-auto="true">Богдан Ауреску</a>.Ранее стало известно, что <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> отозвала на консультации часть дипломатического персонала из Белоруссии."Мы решили отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в знак солидарности с <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a> и Польшей. Белоруссия должна понять, что давление на дипломатическом уровне на страны ЕС не поможет диалогу и не приведет к положительному результату", - написал Ауреску в <a href="https://twitter.com/bogdanaurescu" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее белорусский МИД потребовал от Польши и Литвы до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике. Как заявлял неделю назад пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз, это связано с "однозначно деструктивной деятельностью со стороны указанных стран". Как пояснял Глаз, Польше и Литве предложено привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в этих странах состав своих дипломатических представительств. Для Литвы это сокращение с 25 до 14 дипломатов, для Польши – с 50 до 18. Как уточнял Глаз, предложение МИД в данном случае "обязательно к исполнению".Глава дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> выразил сожаление в связи с озвученным <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> требованием по отношению к дипмиссиям двух стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, отметил, что оно противоречит диалогу и еще больше изолирует белорусские власти. А замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank" data-auto="true">МИД Польши</a> Марчин Пшидач пригрозил, что требование о резком сокращении числа польских дипломатов в Белоруссии не останется без адекватного ответа. Пшидач отмечал, что <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшава</a> найдет "области и способы ответить на этот недружественный жест в нужное время и в соответствующей форме".

https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579028349.html

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минск

белоруссия

варшава

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, богдан ауреску, евросоюз, мид польши, минск, белоруссия, варшава, в мире