https://ria.ru/20201009/piki-1578959755.html

Сбербанк смоделировал пики заболеваемости COVID-19 в России

Сбербанк опубликовал прогноз по заболеваемости коронавирусом в Москве и России. Расчеты сделаны на базе эпидемиологического симулятора с помощью математической... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T09:48

2020-10-09T09:48

2020-10-09T09:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сбербанк россии

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Сбербанк <a href="https://www.sberindex.ru/?lang=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовал</a> прогноз по заболеваемости <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусом </a>в Москве и России. Расчеты сделаны на базе эпидемиологического симулятора с помощью математической модели SEIR.Эксперты допустили четыре сценария развития ситуации. Так, если граждане будут соблюдать меры безопасности, пик наступит 8 ноября с 16864 новыми случаями заражения. Если россияне будут редко нарушать меры профилактики, то пик также придется на 8 ноября, однако суточный прирост инфицированных возрастет до 17645 человек.При частом нарушении мер пик наступит 12 ноября с 23325 случаями. Если жители будут вести себя как обычно, страна пройдет пик пандемии 8 ноября, когда за сутки заразится 23325 человек.Согласно расчетам, в Москве при соблюдении мер пик прогнозируется на 17 октября, когда прирост составит 4865 случаев. Наибольшее количество инфицированных (7969 человек) будет зафиксировано 24 октября, если люди будут вести себя как обычно.В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции пока никак не прокомментировали прогноз компании.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577875229.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сбербанк россии, москва, общество