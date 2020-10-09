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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/peterburg-1579120767.html
В Санкт-Петербурге продлили ограничения по коронавирусу
Ограничения против распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге продлеваются до 29 ноября, сообщает пресс-служба администрация губернатора города. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T22:23
2020-10-09T23:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр беглов
санкт-петербург
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. </strong>Ограничения против распространения COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> продлеваются до 29 ноября, сообщает пресс-служба администрация губернатора города."Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Beglov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Беглов</a> подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусной</a> инфекции (COVID-19)". Действующие запреты и ограничения продлеваются по 29 ноября", - говорится в сообщении.Отмечается, что выплаты ежемесячных пособий на детей школьного возраста будут продлены до исполнения ребенку очередного полного года без необходимости обращения в МФЦ. Эти изменения позволят исключить одновременное массовое обращение граждан за продлением ежемесячных пособий и сократить риск распространения COVID-19.Для обеспечения безопасности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжится предоставление им социальных услуг в полустационарной форме в учреждениях социального обслуживания.Сообщается также, что организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо соблюдать стандарты безопасной деятельности и получать QR-коды.Ранее сообщалось, что в начале октября власти Петербурга рекомендовали работодателям перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы для предотвращения распространения коронавируса. Также гражданам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости. Гражданам и организациям в Петербурге необходимо соблюдать социальное дистанцирование, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, в том числе при посещении объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, на остановках общественного транспорта, а также во всех видах транспорта, включая такси.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201008/vykhodnye-1578883593.html
а что слышно об увеличении пенсий и о бесплатном наборе как продуктовом так и масочным может уже пора подумать
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санкт-петербург
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество

В Санкт-Петербурге продлили ограничения по коронавирусу

22:23 09.10.2020 (обновлено: 23:19 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПассажиры петербургского метрополитена в масках
Пассажиры петербургского метрополитена в масках - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Ограничения против распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге продлеваются до 29 ноября, сообщает пресс-служба администрация губернатора города.
"Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Действующие запреты и ограничения продлеваются по 29 ноября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выплаты ежемесячных пособий на детей школьного возраста будут продлены до исполнения ребенку очередного полного года без необходимости обращения в МФЦ. Эти изменения позволят исключить одновременное массовое обращение граждан за продлением ежемесячных пособий и сократить риск распространения COVID-19.
Для обеспечения безопасности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжится предоставление им социальных услуг в полустационарной форме в учреждениях социального обслуживания.
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Сообщается также, что организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо соблюдать стандарты безопасной деятельности и получать QR-коды.
Ранее сообщалось, что в начале октября власти Петербурга рекомендовали работодателям перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы для предотвращения распространения коронавируса. Также гражданам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости. Гражданам и организациям в Петербурге необходимо соблюдать социальное дистанцирование, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, в том числе при посещении объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, на остановках общественного транспорта, а также во всех видах транспорта, включая такси.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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