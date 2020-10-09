https://ria.ru/20201009/peregovory-1579063200.html

Переговоры по Карабаху в Москве продолжаются более девяти часов

В Москве уже более девяти часов идут переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:33

2020-10-09T16:33

2020-10-10T01:40

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> уже более девяти часов идут переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank">Сергея Лаврова</a>, <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank">Зограба Мнацаканяна</a> и Джейхуна Байрамова по ситуации в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>, передает корреспондент РИА Новости.В начале встречи министры заняли места за круглым столом: Лавров посередине, справа и слева — его коллеги из Баку и Еревана, делегации также присутствуют в зале.Практически одновременно с началом трехсторонних консультаций в Москве президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации. Он отметил, что статус-кво в Карабахе больше не существует, так как Баку "изменил его на поле боя".Алиев заявил, что дает Еревану "последний шанс" вернуться к переговорному формату и вывести войска из региона. При этом, по его словам, если Мнацаканян на встрече скажет, что "Карабах — это Армения", то о дипломатии не может быть и речи. Азербайджанский лидер добавил, сегодняшняя встреча в Москве должна "прояснить многое" и определить базовые принципы разрешения конфликта.Как подчеркнул официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в организации приветствуют трехсторонние переговоры и надеются, что встреча приведет к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. По информации корреспондента РИА Новости, в столице непризнанной республики — Степанакерте — на время переговоров в Москве установилась тишина.Накануне <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> призвал участников конфликта прекратить военные действия, чтобы провести обмен пленными и телами погибших. Глава государства также пригласил глав азербайджанского и армянского МИД в Россию для проведения консультаций по этим вопросам.Пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что российский лидер проделал большую напряженную работу и провел серию телефонных переговоров со своими коллегами из Баку и Еревана. При этом в Кремле заявили, что Путин пока не планирует встречаться с Мнацаканяном и Байрамовым.Ситуация в КарабахеСтолкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>.Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20201009/karabakh-1579063301.html

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1579095981.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

русский офицер Вот давно бы так! Сколько можно обстреливать Степанакерт и другие армянские города и села?! Нужно отвести войска и вернуться к мирному диалогу! 117

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли на встречу с Лавровым в Москву Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли на встречу с Лавровым в Москву, где прошли переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. 2020-10-09T16:33 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, азербайджан, армения, в мире