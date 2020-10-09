Корпорация МСП помогла предпринимателям получить отсрочку арендной платы
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Более 50 тысяч предпринимателей с марта 2020 года воспользовались антикризисной имущественной поддержкой Корпорации МСП, предусматривающей отсрочку и сокращение арендных платежей, сообщает пресс-служба корпорации.
"Реализация антикризисных мер получила высокую востребованность со стороны предпринимателей. Проводимый Корпорацией МСП в период действия таких мер мониторинг показал, что до 1 октября ими воспользовались 50172 субъекта МСП по всем уровням публичной собственности, что позволило снизить финансовую нагрузку на бизнес и сохранить условия для осуществления предпринимательской деятельности в непростой экономической ситуации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в связи с распространением коронавирусной инфекции с марта этого года для бизнеса действуют антикризисные меры имущественной поддержки, в разработке и реализации которых принимает участие Корпорация МСП. Предпринимателям, арендующим имущество, предоставлена возможность получить отсрочку уплаты арендной платы с погашением задолженности в последующие годы, доступно уменьшение размера арендной платы и освобождение от нее на определенные периоды, а также при выкупе арендуемого государственного и муниципального имущества предусмотрена отсрочка платежей.
Регионами-лидерами по реализации данного направления являются Москва (поддержано 4,6 тысячи предпринимателей), Тюменская область (3,5 тысячи), Республика Башкортостан (2,1 тысячи), Санкт-Петербург (1,4 тысячи) и, Московская область (более 500 предпринимателей). Среди городов лидируют Курск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск.
Отмечается, что активную позицию заняли регионы и муниципальные образования по разработке собственных антикризисных мер. Например, Тульская, Томская, Оренбургская и Ярославская области предусмотрели налоговые льготы в виде уменьшения суммы налога на имущество за 2020 год организациям, сдающим в аренду недвижимое имущество и снизившим своим арендаторам арендную плату. Освобождение от платежей по некоторым видам договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ, предусмотрено в Удмуртской Республике и Волгоградской области. Похожие меры до конца года действуют также в Ленинградской, Свердловской, Ульяновской областях и Республике Коми.
В свою очередь, МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с целью поддержки предпринимателей заключил в период пандемии несколько соглашений о сотрудничестве по реализации инвестиционных программ и проектов субъектов МСП с правительствами ряда регионов России. Одним из основных направлений в рамках соглашений стала поддержка приоритетных для того или иного региона отраслей.