https://ria.ru/20201009/otsrochka-1579034874.html

Корпорация МСП помогла предпринимателям получить отсрочку арендной платы

Более 50 тысяч предпринимателей с марта 2020 года воспользовались антикризисной имущественной поддержкой Корпорации МСП, предусматривающей отсрочку и сокращение РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:50

2020-10-09T14:50

2020-10-09T14:50

корпорация мсп

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Более 50 тысяч предпринимателей с марта 2020 года воспользовались антикризисной имущественной поддержкой <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, предусматривающей отсрочку и сокращение арендных платежей, сообщает пресс-служба корпорации."Реализация антикризисных мер получила высокую востребованность со стороны предпринимателей. Проводимый Корпорацией МСП в период действия таких мер мониторинг показал, что до 1 октября ими воспользовались 50172 субъекта МСП по всем уровням публичной собственности, что позволило снизить финансовую нагрузку на бизнес и сохранить условия для осуществления предпринимательской деятельности в непростой экономической ситуации", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что в связи с распространением коронавирусной инфекции с марта этого года для бизнеса действуют антикризисные меры имущественной поддержки, в разработке и реализации которых принимает участие Корпорация МСП. Предпринимателям, арендующим имущество, предоставлена возможность получить отсрочку уплаты арендной платы с погашением задолженности в последующие годы, доступно уменьшение размера арендной платы и освобождение от нее на определенные периоды, а также при выкупе арендуемого государственного и муниципального имущества предусмотрена отсрочка платежей.Регионами-лидерами по реализации данного направления являются <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> (поддержано 4,6 тысячи предпринимателей), <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменская область</a> (3,5 тысячи), <a href="http://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank" data-auto="true">Республика Башкортостан</a> (2,1 тысячи), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a> (1,4 тысячи) и, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a> (более 500 предпринимателей). Среди городов лидируют <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижний Новгород</a> и <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирск</a>.Отмечается, что активную позицию заняли регионы и муниципальные образования по разработке собственных антикризисных мер. Например, Тульская, Томская, Оренбургская и <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославская области</a> предусмотрели налоговые льготы в виде уменьшения суммы налога на имущество за 2020 год организациям, сдающим в аренду недвижимое имущество и снизившим своим арендаторам арендную плату. Освобождение от платежей по некоторым видам договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ, предусмотрено в <a href="http://ria.ru/location_Udmurtija/" target="_blank" data-auto="true">Удмуртской Республике</a> и <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>. Похожие меры до конца года действуют также в Ленинградской, Свердловской, <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской областях</a> и Республике Коми.В свою очередь, <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк Корпорации МСП, с целью поддержки предпринимателей заключил в период пандемии несколько соглашений о сотрудничестве по реализации инвестиционных программ и проектов субъектов МСП с правительствами ряда регионов России. Одним из основных направлений в рамках соглашений стала поддержка приоритетных для того или иного региона отраслей.

https://ria.ru/20200425/1570556068.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп