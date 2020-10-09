https://ria.ru/20201009/otravlenie-1579043808.html

Названа возможная причина отравления детей в Дагестане

Одна из возможных причин отравления детей в Дагестане - некачественные продукты, Роспотребнадзор держит ситуацию с групповым отравлением на контроле, сообщили... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:24

2020-10-09T15:24

2020-10-09T16:15

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Одна из возможных причин отравления детей в <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестане</a> - некачественные продукты, <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> держит ситуацию с групповым отравлением на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее Минздрав Дагестана сообщил о том, что в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале за сутки поступили 42 ребенка с острой кишечной инфекцией. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Как сообщается на сайте СК РФ, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.В настоящее время проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, для определения источника инфекции отобраны пробы пищевой продукции, обследуются пострадавшие дети и персонал учреждений, отметили в пресс-службе."Ситуация с групповыми отравлениями детей в детских организованных коллективах Махачкалы находится на контроле Роспотребнадзора", - подчеркнули в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/otravlenie-1578514058.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия