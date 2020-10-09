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Названа возможная причина отравления детей в Дагестане
Одна из возможных причин отравления детей в Дагестане - некачественные продукты, Роспотребнадзор держит ситуацию с групповым отравлением на контроле, сообщили... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:24
2020-10-09T16:15
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Одна из возможных причин отравления детей в <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестане</a> - некачественные продукты, <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> держит ситуацию с групповым отравлением на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее Минздрав Дагестана сообщил о том, что в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале за сутки поступили 42 ребенка с острой кишечной инфекцией. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Как сообщается на сайте СК РФ, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.В настоящее время проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, для определения источника инфекции отобраны пробы пищевой продукции, обследуются пострадавшие дети и персонал учреждений, отметили в пресс-службе."Ситуация с групповыми отравлениями детей в детских организованных коллективах Махачкалы находится на контроле Роспотребнадзора", - подчеркнули в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/otravlenie-1578514058.html
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следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия

Названа возможная причина отравления детей в Дагестане

15:24 09.10.2020 (обновлено: 16:15 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Одна из возможных причин отравления детей в Дагестане - некачественные продукты, Роспотребнадзор держит ситуацию с групповым отравлением на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Минздрав Дагестана сообщил о том, что в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале за сутки поступили 42 ребенка с острой кишечной инфекцией. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Как сообщается на сайте СК РФ, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

"По предварительным результатам эпидемиологического расследования, одной из возможных причин групповой заболеваемости ОКИ могли послужить некачественные пищевые продукты",- говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, для определения источника инфекции отобраны пробы пищевой продукции, обследуются пострадавшие дети и персонал учреждений, отметили в пресс-службе.
"Ситуация с групповыми отравлениями детей в детских организованных коллективах Махачкалы находится на контроле Роспотребнадзора", - подчеркнули в ведомстве.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика ДагестанЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
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