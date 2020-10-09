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https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579081475.html
В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех данных
Спецдокладчики СПЧ ООН по внесудебным казням Аньес Калламар и по вопросам свободы слова Ирен Хан выскажут свою позицию по истории с Алексеем Навальным после... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:47
2020-10-09T18:06
россия
мария захарова
дмитрий песков
берлин (город)
в мире
госпитализация алексея навального
алексей навальный
оон
политика
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<strong>ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Спецдокладчики СПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по внесудебным казням Аньес Калламар и по вопросам свободы слова Ирен Хан выскажут свою позицию по истории с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> после изучения всех данных и контактов с РФ, сообщили РИА Новости Калламар и Хан в совместном заявлении.Ранее издание <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a> сообщило, что спецдокладчики ООН согласились взяться за расследование инцидента с Навальным по его просьбе. По информации издания, Хан и Калламар уже побывали в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> и провели долгую беседу с Навальным."Мы можем подтвердить, что госпожа Кан и я (Калламар – ред.) получили сообщение от Вильяма Бурдона, адвоката Алексея Навального, относительно попытки отравления Алексея Навального. В соответствии с установленными процедурами эти утверждения тщательно изучаются и оцениваются. Мы сохраним мнения по существу утверждений на тот период времени, когда анализ будет завершен и когда вопросы будут поставлены перед соответствующим государством в соответствии с методами работы специальных процедур", - говорится в заявлении, полученном РИА Новости от Калламар.Калламар напомнила, что она и Кан являются независимыми экспертами ООН, выступают в своем личном качестве, работают на добровольной основе и не получают зарплату от международной организации. В рамках своих методов работы спецдокладчики могут посещать страны по приглашению соответствующего правительства для оценки положения в области прав человека на национальном уровне, проводить тематические исследования по вопросам, вызывающим озабоченность, созывать консультации экспертов, вносить вклад в разработку международных стандартов в области прав человека, участвовать в пропагандистской деятельности, повышать информированность общественности и оказывать консультативную помощь по вопросам технического сотрудничества.Спецдокладчик по внесудебным казням уточнила, что вместе с Кан она имеет право направлять письма государствам с просьбой прояснить ситуацию с возможным нарушением прав человека, после чего обо всех шагах будет доложено на регулярной сессии Совета ООН по правам человека.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578685778.html
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579022268.html
https://ria.ru/20201008/sanktsii-1578924701.html
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россия
берлин (город)
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"Такого отравляющего вещества нет": Ринк об обследовании Навального в Берлине
В конце сентября после якобы отравления и длительной комы из больницы Charite в Германии был выписан Алексей Навальный. ОЗХО во вторник заявила, что в его организме найдено вещество, аналогичное по характеристикам боевому отравляющему веществу "Новичок", но не числящемуся в списках запрещенных химикатов. О том, что такое «Новичок», какие симптомы он вызывает и какие следы оставляет в интервью генеральному директору МИА «Россия Сегодня» Дмитрию Киселёву рассказал разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк.
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россия, мария захарова, дмитрий песков, берлин (город), в мире, госпитализация алексея навального, алексей навальный, оон, политика

В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех данных

17:47 09.10.2020 (обновлено: 18:06 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль у здания клиники "Шарите" в Берлине
Полицейский автомобиль у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчики СПЧ ООН по внесудебным казням Аньес Калламар и по вопросам свободы слова Ирен Хан выскажут свою позицию по истории с Алексеем Навальным после изучения всех данных и контактов с РФ, сообщили РИА Новости Калламар и Хан в совместном заявлении.
Ранее издание Spiegel сообщило, что спецдокладчики ООН согласились взяться за расследование инцидента с Навальным по его просьбе. По информации издания, Хан и Калламар уже побывали в Берлине и провели долгую беседу с Навальным.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 17:52
СМИ: Навальный попросил ООН расследовать свое "отравление"
"Мы можем подтвердить, что госпожа Кан и я (Калламар – ред.) получили сообщение от Вильяма Бурдона, адвоката Алексея Навального, относительно попытки отравления Алексея Навального. В соответствии с установленными процедурами эти утверждения тщательно изучаются и оцениваются. Мы сохраним мнения по существу утверждений на тот период времени, когда анализ будет завершен и когда вопросы будут поставлены перед соответствующим государством в соответствии с методами работы специальных процедур", - говорится в заявлении, полученном РИА Новости от Калламар.
Калламар напомнила, что она и Кан являются независимыми экспертами ООН, выступают в своем личном качестве, работают на добровольной основе и не получают зарплату от международной организации. В рамках своих методов работы спецдокладчики могут посещать страны по приглашению соответствующего правительства для оценки положения в области прав человека на национальном уровне, проводить тематические исследования по вопросам, вызывающим озабоченность, созывать консультации экспертов, вносить вклад в разработку международных стандартов в области прав человека, участвовать в пропагандистской деятельности, повышать информированность общественности и оказывать консультативную помощь по вопросам технического сотрудничества.
Спецдокладчик по внесудебным казням уточнила, что вместе с Кан она имеет право направлять письма государствам с просьбой прояснить ситуацию с возможным нарушением прав человека, после чего обо всех шагах будет доложено на регулярной сессии Совета ООН по правам человека.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 14:07
Лавров уверен, что доказательства по инциденту с Навальным не предъявят
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 21:25
Россия пообещала ответить на возможные санкции ЕС из-за Навального
 
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РоссияМария ЗахароваДмитрий ПесковБерлин (город)В миреГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйООНПолитика
 
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