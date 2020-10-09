https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579061201.html

Американский политик назвал цели сотрудничества ЦРУ с Навальным

Центральное разведывательное управление США сотрудничает с Алексеем Навальным, чтобы спровоцировать вокруг инцидента с его госпитализацией прозападные протесты... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:29

2020-10-09T16:29

2020-10-09T16:39

россия

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

центральное разведывательное управление

сша

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Центральное разведывательное управление США сотрудничает с Алексеем Навальным, чтобы спровоцировать вокруг инцидента с его госпитализацией прозападные протесты в России, считает политик Грег Баттерфилд. Об этом он рассказал в интервью изданию <a href="http://capitalnews.org.uk/" target="_blank">The Capital News</a>.По его словам, американская разведка использует "оппозиционеров" в разных странах для реализации своих империалистических амбиций.Тем не менее Баттерфилд считает, что западным спецслужбам не удастся разжечь протесты "с помощью" Навального, поскольку он не пользуется большим доверием в стране.Политик также подчеркнул, что основатель <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> — лишь еще одна пешка в шахматной партии США, из которой пытаются сделать антипутинский символ.Как ранее сообщил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, у России есть информация, что с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a> работают сотрудники Центрального разведывательного управления <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и ему не первый раз дают инструкции.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, когда ему стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. После обследования российские медики поставили ему диагноз: нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. При этом ядов в крови и моче пациента не обнаружили. Спустя два дня врачи разрешили транспортировать Навального в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a> для дальнейшего лечения в берлинской клинике "Шарите". Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили боевым веществом "Новичок". Москва запросила у Берлина более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В 20-х числах Навального выписали из стационара.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции от 09.10.2019.</em><strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/politic/20201009/248285934.html" target="_blank">ИноСМИ</a></strong> <strong>>></strong>

https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578047916.html

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578910572.html

v.p.neznamov Сегодня Навальному впору сменить фамилию на Провальный. По сути, блогер, претендующий на статус политика, закрепился в статусе провокатора. 208

Nikki_5519 По возвращению прямая дорога в санаторий "Матросская тишина" для поправки здоровья. 200

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, центральное разведывательное управление, сша, берлин (город)