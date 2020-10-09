https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579061201.html
Американский политик назвал цели сотрудничества ЦРУ с Навальным
Центральное разведывательное управление США сотрудничает с Алексеем Навальным, чтобы спровоцировать вокруг инцидента с его госпитализацией прозападные протесты... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:29
2020-10-09T16:29
2020-10-09T16:39
россия
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
центральное разведывательное управление
сша
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Центральное разведывательное управление США сотрудничает с Алексеем Навальным, чтобы спровоцировать вокруг инцидента с его госпитализацией прозападные протесты в России, считает политик Грег Баттерфилд. Об этом он рассказал в интервью изданию <a href="http://capitalnews.org.uk/" target="_blank">The Capital News</a>.По его словам, американская разведка использует "оппозиционеров" в разных странах для реализации своих империалистических амбиций.Тем не менее Баттерфилд считает, что западным спецслужбам не удастся разжечь протесты "с помощью" Навального, поскольку он не пользуется большим доверием в стране.Политик также подчеркнул, что основатель <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> — лишь еще одна пешка в шахматной партии США, из которой пытаются сделать антипутинский символ.Как ранее сообщил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, у России есть информация, что с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a> работают сотрудники Центрального разведывательного управления <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и ему не первый раз дают инструкции.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, когда ему стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. После обследования российские медики поставили ему диагноз: нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. При этом ядов в крови и моче пациента не обнаружили. Спустя два дня врачи разрешили транспортировать Навального в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a> для дальнейшего лечения в берлинской клинике "Шарите". Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили боевым веществом "Новичок". Москва запросила у Берлина более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В 20-х числах Навального выписали из стационара.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции от 09.10.2019.</em><strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/politic/20201009/248285934.html" target="_blank">ИноСМИ</a></strong> <strong>>></strong>
https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578047916.html
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578910572.html
v.p.neznamov
Сегодня Навальному впору сменить фамилию на Провальный. По сути, блогер, претендующий на статус политика, закрепился в статусе провокатора.
208
Nikki_5519
По возвращению прямая дорога в санаторий "Матросская тишина" для поправки здоровья.
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россия
сша
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577550450_0:0:939:704_1400x0_80_0_0_842fe33c1831afe82c17133769c9ce3e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, центральное разведывательное управление, сша, берлин (город)
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Центральное разведывательное управление США сотрудничает с Алексеем Навальным, чтобы спровоцировать вокруг инцидента с его госпитализацией прозападные протесты в России, считает политик Грег Баттерфилд. Об этом он рассказал в интервью изданию The Capital News
.
По его словам, американская разведка использует "оппозиционеров" в разных странах для реализации своих империалистических амбиций.
"От свержения Мосаддыка в Иране, Сукарно в Индонезии, Альенде в Чили и до наших дней. Вашингтон так или иначе причастен к украинскому Майдану", — полагает эксперт.
Тем не менее Баттерфилд считает, что западным спецслужбам не удастся разжечь протесты "с помощью" Навального, поскольку он не пользуется большим доверием в стране.
Политик также подчеркнул, что основатель ФБК
— лишь еще одна пешка в шахматной партии США, из которой пытаются сделать антипутинский символ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, у России есть информация, что с Алексеем Навальным
работают сотрудники Центрального разведывательного управления США
и ему не первый раз дают инструкции.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, когда ему стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву.
После обследования российские медики поставили ему диагноз: нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. При этом ядов в крови и моче пациента не обнаружили. Спустя два дня врачи разрешили транспортировать Навального в Германию
для дальнейшего лечения в берлинской клинике "Шарите".
Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили боевым веществом "Новичок". Москва запросила у Берлина более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В 20-х числах Навального выписали из стационара.
Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции от 09.10.2019.
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