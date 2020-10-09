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https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579022268.html
Лавров уверен, что доказательства по инциденту с Навальным не предъявят
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что доказательства по инциденту с Алексеем Навальным, как и в случае со Скрипалями, скорее всего, так и не будут РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:07
2020-10-09T14:07
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> выразил уверенность, что доказательства по инциденту с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, как и в случае со Скрипалями, скорее всего, так и не будут предъявлены.На пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Дании он отметил, что после инцидента в Солсбери в доверительных контактах с некоторыми европейскими партнёрами спрашивал, предъявляла ли им что-нибудь британская сторона, помимо того, "что они вечно произнесли в стиле highly likely".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах оппозиционера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
https://ria.ru/20201009/sanktsii-1579011000.html
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, в мире

Лавров уверен, что доказательства по инциденту с Навальным не предъявят

14:07 09.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что доказательства по инциденту с Алексеем Навальным, как и в случае со Скрипалями, скорее всего, так и не будут предъявлены.
На пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Дании он отметил, что после инцидента в Солсбери в доверительных контактах с некоторыми европейскими партнёрами спрашивал, предъявляла ли им что-нибудь британская сторона, помимо того, "что они вечно произнесли в стиле highly likely".

"Нам сказали: нет, ничего не предъявили... Я не поленился и некоторое время назад в контактах с теми же моими коллегами из Европы спросил: так всё-таки передали из Лондона то, что обещали? Ну и, потупив глаза, все мои собеседники сказали: "нет, знаете, пока ничего не передали". Я уверен, что так, скорее всего, будет и с этой историей, которая чем дальше, тем больше вызывает вопросов", - отметил Лавров, комментируя инцидент с Навальным и намерение ряда европейских стран ввести санкции против РФ в связи с ним.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Лавров прокомментировал угрозы о санкциях из-за ситуации с Навальным
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах оппозиционера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
Портрет Алексея Навального с подписью отравлен у здания посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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Зачем Навальный играет с немцами в "Новичок"?
 
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГерманияВ мире
 
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