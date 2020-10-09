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https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579003552.html
Разработчик "Новичка" прокомментировал результаты анализов Навального
Вещества, найденные ОЗХО в пробах Алексея Навального, сами не являются отравляющими боевыми веществами и могут содержаться в бытовой химии или возникнуть в... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:58
2020-10-09T13:04
леонид ринк
госпитализация алексея навального
алексей навальный
швеция
франция
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Вещества, найденные ОЗХО в пробах <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сами не являются отравляющими боевыми веществами и могут содержаться в бытовой химии или возникнуть в организме после приема таблеток и алкоголя, рассказал разработчик бинарной нервно-паралитической системы "Новичок" <a href="http://ria.ru/person_leonid-rink/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Ринк</a>."Подтвердила, что не было отравляющего вещества, комиссия ОЗХО. Кто еще может чего-то сказать?" - заявил Ринк в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.По словам собеседника агентства, для амидного следа, который, как он "слышал по западным источникам", нашли в пробах Навального, нет "подходящего зарегистрированного отравляющего вещества"."Поэтому они нашли фрагмент, который может относиться к любому, так сказать, моющему веществу, чистящему веществу или просто налитого амина какого-то неизвестной мне природы. Причем не амина, а амида, как они говорят", - добавил Ринк.Точно установить, какой фрагмент нашли в ОЗХО, невозможно, потому что организацией он не озвучивался, заметил эксперт. "Тем более, он мог возникнуть и при приеме каких-нибудь таблеток, и при приеме алкоголя с дубильными веществами", - заявил Ринк.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", а также что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578986129.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/navalnyy-1578862677.html
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швеция
франция
омск
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леонид ринк, госпитализация алексея навального, алексей навальный, швеция, франция, омск, происшествия

Разработчик "Новичка" прокомментировал результаты анализов Навального

12:58 09.10.2020 (обновлено: 13:04 09.10.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Вещества, найденные ОЗХО в пробах Алексея Навального, сами не являются отравляющими боевыми веществами и могут содержаться в бытовой химии или возникнуть в организме после приема таблеток и алкоголя, рассказал разработчик бинарной нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк.
"Подтвердила, что не было отравляющего вещества, комиссия ОЗХО. Кто еще может чего-то сказать?" - заявил Ринк в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
По словам собеседника агентства, для амидного следа, который, как он "слышал по западным источникам", нашли в пробах Навального, нет "подходящего зарегистрированного отравляющего вещества".
"Поэтому они нашли фрагмент, который может относиться к любому, так сказать, моющему веществу, чистящему веществу или просто налитого амина какого-то неизвестной мне природы. Причем не амина, а амида, как они говорят", - добавил Ринк.
Точно установить, какой фрагмент нашли в ОЗХО, невозможно, потому что организацией он не озвучивался, заметил эксперт. "Тем более, он мог возникнуть и при приеме каких-нибудь таблеток, и при приеме алкоголя с дубильными веществами", - заявил Ринк.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 11:43
Разработчик "Новичка" объяснил, почему Навального не могли отравить
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", а также что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 16:14
Много вопросов. Раскрыты подробности расследования ситуации с Навальным
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
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Леонид РинкГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйШвецияФранцияОмскПроисшествия
 
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