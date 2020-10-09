https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

Как в крупных городах соблюдают эпидрежим

Масочный режим действует в России с весны, однако на деле об этом многие забыли. Сейчас число зараженных коронавирусом вновь растет и за нарушениями следят... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T08:00

2020-10-09T08:00

2020-10-09T08:00

перчатки

медицинские маски

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

владивосток

екатеринбург

махачкала

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 9 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Мария Семенова. </strong>Масочный режим действует в России с весны, однако на деле об этом многие забыли. Сейчас число зараженных коронавирусом вновь растет и за нарушениями следят гораздо строже. Что, впрочем, останавливает далеко не всех. РИА Новости проверило, как соблюдают правила безопасности жители крупных городов во всех федеральных округах России."Пакет наденьте"Чтобы узнать, как обстоят дела в Москве, я обошла несколько общественных мест. Первая точка маршрута — продуктовый. В знакомом сетевом магазине сразу слышу усталое замечание кассира: "Пожалуйста, наденьте маску и перчатки". Предупреждение о том, что обслуживают только в средствах защиты, висит на двери с марта, однако еще неделю назад за этим никто не следил. С отмены режима самоизоляции и до недавнего времени большинство покупателей игнорировали правила. Да и продавцы приспускали маски — без них легче дышать.— Ой, а у нас перчаток нет, — спохватывается пара на входе.— Вот, пакет наденьте на руку, — продавщица показывает на моток целлофана. — Хоть бы уже похолодало, тогда все в перчатках будут.В крупном магазине канцтоваров тоже все строго. Единственное отличие — тем, у кого нет перчаток, предлагают обработать руки антисептиком и рекомендуют в следующий раз не забывать средства защиты.— Не было же такого… Штрафовать начали? — интересуюсь у молоденькой продавщицы.<br>— Недавно, — кивает она. — И вас могут оштрафовать, и нас, так что предупреждаем всех — носите маски и перчатки.В маске и с балалайкойВ ресторанах средства защиты — скорее формальность. Захожу в бар на Покровке — из тех, где по выходным транслируют футбол и болельщики яростно стучат о столы кружками. Но сейчас начало недели, здесь тихо, на входе угощают шампанским и просят соблюдать эпидрежим. "И как пить шампанское в маске?" — иронизирует одна из посетительниц.После того как гости попадают в помещение, за соблюдением правил не следят — в баре все, кроме персонала, без масок.Не слишком строго и в транспорте. На остановке четверо ждут автобус — масок не видно. В салоне осматриваюсь: из десяти пассажиров соблюдают правила лишь несколько. У пожилого мужчины — обычная медицинская маска, надетая как полагается. А вот молодой человек освободил нос от черного хлопкового изделия — такие защищают не от вируса, а от штрафа. Заходят еще трое — у одного повязка болтается в районе подбородка, у других ее и вовсе нет.Направляюсь в аптеку. Забываю натянуть на лицо маску, которую на улице спустила на подбородок, но девушка-фармацевт не делает замечания.— Витаминки, аскорбинки, масочки? — спрашивает, пробивая мою покупку.<br>— Нет, спасибо. А маски, наверное, опять скупают?<br>— Ну конечно. Правила снова ужесточаются. Всего доброго. Будьте здоровы.Перехожу дорогу и открываю дверь банка. Сотрудники и почти все посетители в масках.Следующая точка маршрута — метро. В вестибюле "Китай-города" играет на балалайке девушка со спущенной на подбородок повязкой. На экране в поезде показывают короткий сюжет, опровергающий миф о том, что добавление перца в пищу защищает от коронавируса. То и дело звучат объявления: "Проезд возможен только в маске и перчатках". Законопослушных среди пассажиров — в среднем около половины. Впрочем, на эскалаторах и в вестибюлях станций людей в масках больше — но хватает и тех, кто полностью игнорирует рекомендации. Полиция их не останавливает, сотрудники метрополитена не реагируют никак.Перчаток нет практически ни у кого. В вагоне, где полностью заняты сидячие места, я вижу лишь одного человека с закрытыми руками. Социальную дистанцию никто не соблюдает — да это и невозможно, людей слишком много. Места с наклейками, запрещающими посадку, не пустуют.Прислушиваются не всеВ Северной столице ситуация похожая. Однако на входе в подземку сотрудники метрополитена просят людей использовать средства защиты — к слову, в Москве объявления транслируют только по радио.В итоге на эскалаторе почти все в масках, однако уже на перроне некоторые их снимают. В вагонах около половины либо спускают на подбородок, либо вообще избавляются от повязок. В маршрутках и автобусах таких подавляющее большинство. Сознательность проявляют разве что пожилые.В крупных торговых центрах о масках напоминают охранники у входа, о правилах санитарной защиты рассказывают по радио. В кафе просят надеть маску, но слушаются далеко не все. Сотрудники в беседе с корреспондентом РИА Новости уверяли, что не имеют права отказать клиентам. Впрочем, некоторые крупные сетевые магазины прямо заявляют: покупателей без масок не обслуживаем. Тем, у кого их нет, предлагают бесплатные.Редко встретишь человека без маскиПо наблюдению журналистов агентства, один из самых дисциплинированных городов — Новосибирск: в общественном транспорте редко встретишь человека с открытым лицом. Кондукторы и водители напоминают о необходимости соблюдать эпидрежим. Но в местных магазинах немало нарушителей — многие надевают повязки только перед кассой, чтобы не привлекать внимание продавцов.Так же в Калининграде и Екатеринбурге — без средства защиты в общественный транспорт не пустят, да и в магазинах не обслужат. Как минимум для оплаты покупок маску надеть придется.Строго и в Нижнем Новгороде. За соблюдением мер профилактики в автобусах последнее время тщательно следят. Многие нижегородцы прикрывают нос и рот маской еще на остановках. В транспорте практически все с медицинскими повязками.Впрочем, даже в самых дисциплинированных городах в кафе и ресторанах в масках только обслуживающий персонал.Беззащитные регионыЕсть места, где атмосфера более расслабленная. Так, в аэропорт Владивостока легко попасть без маски, охрана и сотрудники не делают замечания пассажирам. В зале примерно треть людей — с полностью открытыми лицами. В зоне вылета таких уже больше — около половины. При этом все сотрудники авиаузла, работники кафе и полицейские — в масках и перчатках.В магазинах города процентов пятьдесят посетителей игнорируют эпидрежим вообще или снимают повязки, как только минуют охрану на входе. Сотрудники торговых точек работают в средствах защиты, в некоторых супермаркетах не обслуживают клиентов без масок, предлагая купить их прямо на кассе. В фуд-кортах во Владивостоке люди обычно заказывают еду в повязке, но за столиком тут же ее скидывают.В Воронеже в крупных магазинах и на центральном рынке большинство в масках. Но встретить сознательного пассажира в общественном транспорте — редкость. В лучшем случае — один из десяти. На кашляющих и чихающих никто не обращает внимания.В поликлиниках масочный режим соблюдают абсолютно все. А вот в аптеках обслуживают и без средств защиты.В Симферополе на остановках и в магазинах в последние дни существенно прибавилось людей в масках — в основном это пенсионеры. Тем не менее большинство крымчан до сих пор игнорирует эпидрежим в общественных местах. Перчатки не носит практически никто, разве что продавцы, да и то иногда. Персонал магазинов не останавливает покупателей без масок. В торговых залах есть настенные санитайзеры для рук, но пользуются ими редко. В транспорте за режимом не следят — только крутят предупреждающие аудиосообщения.В Махачкале эпидрежим соблюдают в основном сотрудники магазинов, ресторанов и других заведений. В транспорте ограничиваются тем, что на стекло наклеивают стикер: "Без масок не входить". В городе открыты банкетные залы, там проводят мероприятия. А во время застолья не до масочного режима и социальной дистанции.

https://ria.ru/20200409/1569773016.html

https://ria.ru/20200416/1570087711.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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