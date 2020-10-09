Как в крупных городах соблюдают эпидрежим
© Фото : Ольга ЕрачинаМетро Екатеринбурга
© Фото : Ольга Ерачина
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Мария Семенова. Масочный режим действует в России с весны, однако на деле об этом многие забыли. Сейчас число зараженных коронавирусом вновь растет и за нарушениями следят гораздо строже. Что, впрочем, останавливает далеко не всех. РИА Новости проверило, как соблюдают правила безопасности жители крупных городов во всех федеральных округах России.
"Пакет наденьте"
Чтобы узнать, как обстоят дела в Москве, я обошла несколько общественных мест. Первая точка маршрута — продуктовый. В знакомом сетевом магазине сразу слышу усталое замечание кассира: "Пожалуйста, наденьте маску и перчатки". Предупреждение о том, что обслуживают только в средствах защиты, висит на двери с марта, однако еще неделю назад за этим никто не следил. С отмены режима самоизоляции и до недавнего времени большинство покупателей игнорировали правила. Да и продавцы приспускали маски — без них легче дышать.
— Ой, а у нас перчаток нет, — спохватывается пара на входе.
— Вот, пакет наденьте на руку, — продавщица показывает на моток целлофана. — Хоть бы уже похолодало, тогда все в перчатках будут.
В крупном магазине канцтоваров тоже все строго. Единственное отличие — тем, у кого нет перчаток, предлагают обработать руки антисептиком и рекомендуют в следующий раз не забывать средства защиты.
— Не было же такого… Штрафовать начали? — интересуюсь у молоденькой продавщицы.
— Недавно, — кивает она. — И вас могут оштрафовать, и нас, так что предупреждаем всех — носите маски и перчатки.
— Недавно, — кивает она. — И вас могут оштрафовать, и нас, так что предупреждаем всех — носите маски и перчатки.
В маске и с балалайкой
В ресторанах средства защиты — скорее формальность. Захожу в бар на Покровке — из тех, где по выходным транслируют футбол и болельщики яростно стучат о столы кружками. Но сейчас начало недели, здесь тихо, на входе угощают шампанским и просят соблюдать эпидрежим. "И как пить шампанское в маске?" — иронизирует одна из посетительниц.
После того как гости попадают в помещение, за соблюдением правил не следят — в баре все, кроме персонала, без масок.
© Фото : Максим ГрозновПосадка в автобус в Симферополе
© Фото : Максим Грознов
Посадка в автобус в Симферополе
Не слишком строго и в транспорте. На остановке четверо ждут автобус — масок не видно. В салоне осматриваюсь: из десяти пассажиров соблюдают правила лишь несколько. У пожилого мужчины — обычная медицинская маска, надетая как полагается. А вот молодой человек освободил нос от черного хлопкового изделия — такие защищают не от вируса, а от штрафа. Заходят еще трое — у одного повязка болтается в районе подбородка, у других ее и вовсе нет.
Направляюсь в аптеку. Забываю натянуть на лицо маску, которую на улице спустила на подбородок, но девушка-фармацевт не делает замечания.
— Витаминки, аскорбинки, масочки? — спрашивает, пробивая мою покупку.
— Нет, спасибо. А маски, наверное, опять скупают?
— Ну конечно. Правила снова ужесточаются. Всего доброго. Будьте здоровы.
— Нет, спасибо. А маски, наверное, опять скупают?
— Ну конечно. Правила снова ужесточаются. Всего доброго. Будьте здоровы.
Перехожу дорогу и открываю дверь банка. Сотрудники и почти все посетители в масках.
Следующая точка маршрута — метро. В вестибюле "Китай-города" играет на балалайке девушка со спущенной на подбородок повязкой. На экране в поезде показывают короткий сюжет, опровергающий миф о том, что добавление перца в пищу защищает от коронавируса. То и дело звучат объявления: "Проезд возможен только в маске и перчатках". Законопослушных среди пассажиров — в среднем около половины. Впрочем, на эскалаторах и в вестибюлях станций людей в масках больше — но хватает и тех, кто полностью игнорирует рекомендации. Полиция их не останавливает, сотрудники метрополитена не реагируют никак.
Перчаток нет практически ни у кого. В вагоне, где полностью заняты сидячие места, я вижу лишь одного человека с закрытыми руками. Социальную дистанцию никто не соблюдает — да это и невозможно, людей слишком много. Места с наклейками, запрещающими посадку, не пустуют.
Прислушиваются не все
В Северной столице ситуация похожая. Однако на входе в подземку сотрудники метрополитена просят людей использовать средства защиты — к слову, в Москве объявления транслируют только по радио.
© Фото : Александр КудрявцевВ метро Санкт-Петербурга
© Фото : Александр Кудрявцев
В метро Санкт-Петербурга
В итоге на эскалаторе почти все в масках, однако уже на перроне некоторые их снимают. В вагонах около половины либо спускают на подбородок, либо вообще избавляются от повязок. В маршрутках и автобусах таких подавляющее большинство. Сознательность проявляют разве что пожилые.
В крупных торговых центрах о масках напоминают охранники у входа, о правилах санитарной защиты рассказывают по радио. В кафе просят надеть маску, но слушаются далеко не все. Сотрудники в беседе с корреспондентом РИА Новости уверяли, что не имеют права отказать клиентам. Впрочем, некоторые крупные сетевые магазины прямо заявляют: покупателей без масок не обслуживаем. Тем, у кого их нет, предлагают бесплатные.
Редко встретишь человека без маски
По наблюдению журналистов агентства, один из самых дисциплинированных городов — Новосибирск: в общественном транспорте редко встретишь человека с открытым лицом. Кондукторы и водители напоминают о необходимости соблюдать эпидрежим. Но в местных магазинах немало нарушителей — многие надевают повязки только перед кассой, чтобы не привлекать внимание продавцов.
© Фото : Ольга ЕрачинаМужчина в магазине Екатеринбурга
© Фото : Ольга Ерачина
Мужчина в магазине Екатеринбурга
Так же в Калининграде и Екатеринбурге — без средства защиты в общественный транспорт не пустят, да и в магазинах не обслужат. Как минимум для оплаты покупок маску надеть придется.
Строго и в Нижнем Новгороде. За соблюдением мер профилактики в автобусах последнее время тщательно следят. Многие нижегородцы прикрывают нос и рот маской еще на остановках. В транспорте практически все с медицинскими повязками.
Впрочем, даже в самых дисциплинированных городах в кафе и ресторанах в масках только обслуживающий персонал.
Беззащитные регионы
Есть места, где атмосфера более расслабленная. Так, в аэропорт Владивостока легко попасть без маски, охрана и сотрудники не делают замечания пассажирам. В зале примерно треть людей — с полностью открытыми лицами. В зоне вылета таких уже больше — около половины. При этом все сотрудники авиаузла, работники кафе и полицейские — в масках и перчатках.
В магазинах города процентов пятьдесят посетителей игнорируют эпидрежим вообще или снимают повязки, как только минуют охрану на входе. Сотрудники торговых точек работают в средствах защиты, в некоторых супермаркетах не обслуживают клиентов без масок, предлагая купить их прямо на кассе. В фуд-кортах во Владивостоке люди обычно заказывают еду в повязке, но за столиком тут же ее скидывают.
© Фото : Надежда ЕгороваВ аэропорту Владивостока
© Фото : Надежда Егорова
В аэропорту Владивостока
В Воронеже в крупных магазинах и на центральном рынке большинство в масках. Но встретить сознательного пассажира в общественном транспорте — редкость. В лучшем случае — один из десяти. На кашляющих и чихающих никто не обращает внимания.
В поликлиниках масочный режим соблюдают абсолютно все. А вот в аптеках обслуживают и без средств защиты.
В Симферополе на остановках и в магазинах в последние дни существенно прибавилось людей в масках — в основном это пенсионеры. Тем не менее большинство крымчан до сих пор игнорирует эпидрежим в общественных местах. Перчатки не носит практически никто, разве что продавцы, да и то иногда. Персонал магазинов не останавливает покупателей без масок. В торговых залах есть настенные санитайзеры для рук, но пользуются ими редко. В транспорте за режимом не следят — только крутят предупреждающие аудиосообщения.
© Фото : Сабина ДибироваКафе Махачкалы
© Фото : Сабина Дибирова
Кафе Махачкалы
В Махачкале эпидрежим соблюдают в основном сотрудники магазинов, ресторанов и других заведений. В транспорте ограничиваются тем, что на стекло наклеивают стикер: "Без масок не входить". В городе открыты банкетные залы, там проводят мероприятия. А во время застолья не до масочного режима и социальной дистанции.