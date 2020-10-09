https://ria.ru/20201009/luna-1578943650.html

Ученый рассказал о беспилотном лунном шаттле "Корвет"

Беспилотный посадочный аппарат "Корвет", которым предлагается доставлять на российскую окололунную орбитальную станцию грунт с поверхности естественного... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T03:22

2020-10-09T03:22

2020-10-09T03:22

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Беспилотный посадочный аппарат "Корвет", которым предлагается доставлять на российскую окололунную орбитальную станцию грунт с поверхности естественного спутника <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>, будет рассчитан на 2-3 такие "доставки", рассказал РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Института космических исследований</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Lev_Zelenyjj/" target="_blank" data-auto="true">Лев Зеленый</a>.Ранее руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов предложил использовать совместно с российской станцией на орбите <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луны</a> шаттл под названием "Корвет" для изучения поверхности спутника Земли и доставки образцов грунта."Мы ставим задачу - две, максимум три посадки сделать", - сказал Зеленый.Он подчеркнул, что для большего количества посадок понадобится брать с Земли больше топлива, которое тратится для торможения и взлета. На этапе беспилотной отработки прилунения это будет нецелесообразно. "Корвет" мог бы заправляться на станции, однако для этого, по словам Зеленого, нужно будет иметь большой запас топлива на орбите, что тоже будет трудно реализовать.Зеленый подчеркнул, что на базе технологий посадки на Луну, которые сможет отработать "Корвет", в будущем будут созданы и значительно более крупные посадочные аппараты для доставки людей с орбиты Луны на поверхность и обратно.При этом он отметил, что большой грузоподъемностью аппарат не будет отличаться. Ему достаточно будет брать 200-300 граммов лунного грунта с каждой точки, чтобы космонавты в дальнейшем привезли его на Землю для изучения. Ученый привел в пример советские аппараты серии "Луна" также доставляли не более 200-300 грамм грунта, чего достаточно для масс-спектрометрического анализа.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/luna-1578665695.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/luna-1578569136.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, луна, космос - риа наука