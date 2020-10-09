https://ria.ru/20201009/kuba-1578951275.html
Кубу частично откроют для международного туризма
Власти Кубы частично открывают страну для международного туризма, передает агентство Prensa Latina. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:52
2020-10-09T10:52
2020-10-09T10:52
коронавирус covid-19
туристы
туризм
туризм
новости - туризм
куба
гавана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154924/71/1549247189_0:391:2946:2048_1400x0_80_0_0_fadd6a4d355d7d4fe98b14f2225afea4.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Власти Кубы частично открывают страну для международного туризма, передает агентство Prensa Latina.Премьер-министр Мануэль Марреро подтвердил, что, начиная с понедельника, 12 октября Куба переходит к фазе "Новой нормальности" — смягчению ряда ограничений при условии соблюдения противоэпидемических мер.Согласно программе, для международных авиарейсов и иностранных туристов будет открыта вся страна за исключением центральных провинций Сьего-де-Авила и Санкти-Спиритус, а также столицы Гаваны, где пока сохраняется особый режим.По последним данным министерства здравоохранения, на Кубе зарегистрирован 5917 случай заражения коронавирусом, скончались 123 человека.
https://ria.ru/20190511/1553079366.html
куба
гавана
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154924/71/1549247189_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_65b0d007de128fe08617016f14554243.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туристы, туризм, новости - туризм, куба, гавана
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Власти Кубы частично открывают страну для международного туризма, передает агентство Prensa Latina.
Премьер-министр Мануэль Марреро подтвердил, что, начиная с понедельника, 12 октября Куба переходит к фазе "Новой нормальности" — смягчению ряда ограничений при условии соблюдения противоэпидемических мер.
Согласно программе, для международных авиарейсов и иностранных туристов будет открыта вся страна за исключением центральных провинций Сьего-де-Авила и Санкти-Спиритус, а также столицы Гаваны, где пока сохраняется особый режим.
По последним данным министерства здравоохранения, на Кубе зарегистрирован 5917 случай заражения коронавирусом, скончались 123 человека.