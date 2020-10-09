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Кубу частично откроют для международного туризма
Власти Кубы частично открывают страну для международного туризма, передает агентство Prensa Latina. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:52
2020-10-09T10:52
коронавирус covid-19
туристы
туризм
туризм
новости - туризм
куба
гавана
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Власти Кубы частично открывают страну для международного туризма, передает агентство Prensa Latina.Премьер-министр Мануэль Марреро подтвердил, что, начиная с понедельника, 12 октября Куба переходит к фазе "Новой нормальности" — смягчению ряда ограничений при условии соблюдения противоэпидемических мер.Согласно программе, для международных авиарейсов и иностранных туристов будет открыта вся страна за исключением центральных провинций Сьего-де-Авила и Санкти-Спиритус, а также столицы Гаваны, где пока сохраняется особый режим.По последним данным министерства здравоохранения, на Кубе зарегистрирован 5917 случай заражения коронавирусом, скончались 123 человека.
https://ria.ru/20190511/1553079366.html
куба
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коронавирус covid-19, туристы, туризм, новости - туризм, куба, гавана

Кубу частично откроют для международного туризма

10:52 09.10.2020
 
© Depositphotos / duha127Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба
Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Depositphotos / duha127
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Власти Кубы частично открывают страну для международного туризма, передает агентство Prensa Latina.
Премьер-министр Мануэль Марреро подтвердил, что, начиная с понедельника, 12 октября Куба переходит к фазе "Новой нормальности" — смягчению ряда ограничений при условии соблюдения противоэпидемических мер.
Согласно программе, для международных авиарейсов и иностранных туристов будет открыта вся страна за исключением центральных провинций Сьего-де-Авила и Санкти-Спиритус, а также столицы Гаваны, где пока сохраняется особый режим.
По последним данным министерства здравоохранения, на Кубе зарегистрирован 5917 случай заражения коронавирусом, скончались 123 человека.
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