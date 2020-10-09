https://ria.ru/20201009/kuba-1578951275.html

Кубу частично откроют для международного туризма

Власти Кубы частично открывают страну для международного туризма, передает агентство Prensa Latina. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:52

2020-10-09T10:52

2020-10-09T10:52

коронавирус covid-19

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гавана

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Власти Кубы частично открывают страну для международного туризма, передает агентство Prensa Latina.Премьер-министр Мануэль Марреро подтвердил, что, начиная с понедельника, 12 октября Куба переходит к фазе "Новой нормальности" — смягчению ряда ограничений при условии соблюдения противоэпидемических мер.Согласно программе, для международных авиарейсов и иностранных туристов будет открыта вся страна за исключением центральных провинций Сьего-де-Авила и Санкти-Спиритус, а также столицы Гаваны, где пока сохраняется особый режим.По последним данным министерства здравоохранения, на Кубе зарегистрирован 5917 случай заражения коронавирусом, скончались 123 человека.

https://ria.ru/20190511/1553079366.html

куба

гавана

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туристы, туризм, новости - туризм, куба, гавана