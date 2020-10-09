https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578969009.html

В России выявили рекордное число новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 12 126 случаев COVID-19, это рекорд — больше, чем на пике в мае, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:42

2020-10-09T10:42

2020-10-09T13:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> За прошедшие сутки в России зафиксировали 12 126 случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, это рекорд — больше, чем на пике в мае, сообщили в оперативном штабе.Ранее вице-премьер <u><a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/">Татьяна Голикова</a></u> называла 11 мая пиком по заболеваемости, тогда было выявлено 11 656 инфицированных.Умер 201 человек, выздоровели 7092. Темп прироста вырос до процента, у 27% нет симптомов.Больше всего новых пациентов в Москве (3701; днем ранее было 3323), Петербурге (469) и Подмосковье (411); меньше всего в Чечне (шесть), на Чукотке (четыре) и в Ненецком автономном округе (два). В столице количество новых случаев за неделю увеличилось на 53%, за сутки госпитализировано более тысячи больных, на ИВЛ находятся 250 человек.Накануне сообщалось об 11 493 заболевших, 191 скончавшемся и 7054 поправившихся. Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 272 238 человек, из них более 22 тысяч погибли, свыше миллиона вылечились.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, из них 1,04 миллиона погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank">Университета Джонса Хопкинса</a>, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилия</a>.Россия остается на четвертой строчке, опережая <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank">Колумбию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank">Аргентину</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank">Испанию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank">Перу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank">Мексику</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank">ЮАР</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобританию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank">Иран</a> и <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank">Чили</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

Егор Панкратов Продолжайте держать границы открытыми..... Не то ещё будет. 290

Константин Бойко Пора на самоизоляцию! 287

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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