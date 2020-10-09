https://ria.ru/20201009/konsultatsii-1578976221.html

Консультации Армении, Азербайджана и России по Карабаху пройдут сегодня

Консультации Азербайджана и Армении в Москве пойдут на уровне министров иностранных дел в пятницу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:05

2020-10-09T11:05

2020-10-09T11:05

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

мария захарова

нагорный карабах

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

азербайджан

армения

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Консультации <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> пойдут на уровне министров иностранных дел в пятницу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.На вопрос о том, возможно ли, что консультации Баку и Еревана пройдут сегодня, она ответила "да".Ранее Захарова сообщила журналистам, что что Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве, идёт активная подготовка.Она позже добавила, что встреча пройдёт "на уровне министров иностранных дел".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

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россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, армения