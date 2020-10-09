https://ria.ru/20201009/karantin-1579032548.html

Швейцария ввела карантин для приезжающих из России

Швейцария с 12 октября ввела обязательный десятидневный карантин для приезжающих из России, заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного здравоохранения. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:41

2020-10-09T14:41

2020-10-09T15:45

распространение нового коронавируса

россия

новости - туризм

швейцария

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 9 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Switzerland" target="_blank">Швейцария</a> с 12 октября ввела обязательный десятидневный карантин для приезжающих из <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного здравоохранения.В список таких стран также входят Канада, Грузия, Иран, Иордани, Словакия и Тунис.Аналогичные меры Швейцария применяет и к некоторым регионам соседних с ней Австрии, Германии, Франции и Италии. Под карантин попадают те, кто приехал или находился больше пяти дней в федеральных землях Германии Берлин и Гамбург, в 18 регионах Франции, в том числе в Шамони, Ницце и Париже, в итальянских регионах Кампанья, Лигурия, Сардиния и Венето, а также в пяти землях Австрии, включая Вену и Зальцбург. Эти территории Берн относит к опасным с эпидемиологической точки зрения регионам.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, из них 1,05 миллиона погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank">Университета Джонса Хопкинса</a>, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилия</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201004/gretsiya-1578172035.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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