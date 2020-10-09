Алиев заявил, что новой линии соприкосновения в Карабахе не будет
БАКУ, 9 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что новой линии соприкосновения в Нагорном Карабахе не будет, Баку "вернет оккупированные территории".
"Нет больше линии соприкосновения. Мы ее прорвали. Тридцать лет они сооружали эту линию соприкосновения. Рельеф у этой местности таков, что там естественный рубеж. Мы идем снизу вверх, там соорудили бетонные укрепления за 30 лет. Мы прорвали. Никто не может сделать что-либо перед азербайджанским солдатом. Мы уничтожили линию соприкосновения, ее нет. Говорят, что будет новая линия соприкосновения. Не будет! Мы вернем свои территории, о какой линии соприкосновения может идти речь?" - заявил Алиев в своем обращении к народу.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.