https://ria.ru/20201009/karabakh-1579046405.html

В ООН заявили, что за время эскалации в Карабахе погибли 53 мирных жителя

Как минимум 53 мирных жителя, в том числе дети, погибли в результате эскалации насилия в Нагорном Карабахе с 27 сентября, сообщили в пятницу в офисе Верховного... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:32

2020-10-09T15:32

2020-10-09T15:42

мишель бачелет

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

оон

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Как минимум 53 мирных жителя, в том числе дети, погибли в результате эскалации насилия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> с 27 сентября, сообщили в пятницу в офисе Верховного комиссара <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека.Согласно не подтвержденной информации УВКПЧ ООН, полученной из различных источников, с 27 сентября по 8 октября в результате боевых действий погибло порядка 53 мирных жителей, в том числе дети. По сообщениям, большое количество зданий, включая дома, школы и другие гражданские объекты, было разрушено - подавляющее большинство из них находилось в Нагорном Карабахе.Верховный комиссар ООН по правам человека <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Bachelet/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Бачелет</a> в пятницу выразила озабоченность в связи с безопасностью гражданского населения в регионе и тем, что возобновление военных действий создает прямую угрозу здоровью людей в условиях пандемии COVID-19."Глубокую тревогу вызывает тот факт, что в последние дни мы стали свидетелями того, как населенные пункты, как сообщается, становятся мишенью и подвергаются обстрелу из тяжелого вооружения в зоне конфликта и вокруг нее. Я напоминаю всем сторонам конфликта о необходимости выполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, соблюдая принципы избирательности, соразмерности и предосторожности и избегая применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в густонаселенных районах", - приводит УВПКЧ ООН слова Бачелет.Верховный комиссар ООН подчеркнула, что все государства, особенно те, которые имеют влияние на стороны в конфликте, "в соответствии с международным правом должны делать все, что в их силах, для обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц".Верховный комиссар также обратила внимание на вызывающие глубокую тревогу сообщения о том, что в районе конфликта применялись кассетные боеприпасы."Кассетные боеприпасы разбрасывают небольшие бомбы по широкому радиусу, многие из которых не взрываются немедленно, но затем могут убивать и калечить в течение многих лет. Применение таких боеприпасов должно быть немедленно прекращено", - подчеркнула Бачелет.

https://ria.ru/20201009/obstrel-1579024872.html

https://ria.ru/20201009/vzryvy-1579019933.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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Кадры храма, попавшего под обстрел в Нагорном Карабахе Корреспондент РИА осмотрел попавший под обстрел храм в карабахском Шуши. Его настоятель и местные военные утверждают, что видели на месте беспилотник или самолёт, который нанес удар. В храме найдены обломки ракеты, которую теперь будут изучать эксперты. 2020-10-09T15:32 true PT2M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мишель бачелет, нагорный карабах, оон, азербайджан, армения, в мире