https://ria.ru/20201009/karabakh-1579030228.html

Мишустин и Пашинян отметили важность урегулирования ситуации в Карабахе

Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на полях межправсовета ЕАЭС обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:34

2020-10-09T14:34

2020-10-09T14:34

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

евразийский экономический союз

нагорный карабах

михаил мишустин

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министры России и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> на полях межправсовета ЕАЭС обсудили ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Главы правительств двух государств встретились для двухсторонней беседы в пятницу, после проведения межправсовета ЕАЭС. В ходе разговора особо подчеркивалась важность скорейшего прекращения боевых действий в регионе.Кроме того, Мишустин и Пашинян обсудили актуальные вопросы развития российско-армянского торгово-экономического сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт и промышленность. Главы правительств России и Армении отметили важность реализации совместных перспективных проектов и углубления взаимодействия в <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евразийском экономическом союзе</a>, а также мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

нагорный карабах

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, евразийский экономический союз, нагорный карабах, михаил мишустин, армения, в мире