https://ria.ru/20201009/karabakh-1578993335.html

МИД Карабаха: Баку потерял право называть жителей республики гражданами

Министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что Азербайджан давно потерял моральное право называть жителей Карабаха своими РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:10

2020-10-09T12:10

2020-10-09T12:34

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 9 окт - РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявило, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> давно потерял моральное право называть жителей Карабаха своими гражданами."Граждане Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) с 1991 года живут в независимом, суверенном государстве и не имеют никаких политико-правовых связей с Азербайджаном. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> давно потерял также моральное право называть жителей Арцаха своими гражданами. А после развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженной агрессии Азербайджана против Республики Арцах, в ходе которой азербайджанская армия целенаправленно обстреливала гражданские объекты и использовала запрещенные виды вооружений, включая кассетные боеприпасы, против мирного населения, подобные утверждения Баку и вовсе являются бессмысленным набором пустых слов", - говорится в заявлении МИД.Ведомство назвало цинизмом заявления президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхама Алиева</a> о том, что возобновление боевых действий не означает отказ от переговорного процесса и официальный Баку продолжает рассматривать жителей НКР в качестве своих граждан.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201009/stepanakert-1578970765.html

Topnect В таком случае верните земли Якутам, Бурятам, Эвенкам, Татарам, Чувашам, Лезгинам, Ингушам, Чеченцам, Краснодар отдайте Армянам - они там "тысячелетиями живут ибо" ... ok ? 39

lyuda.terenteva.55 Всё абсолютно правильно сказано. Правы. Молодцы, Никакого отношения Аз-н к НКР не имеет. Это самостоятельная суверенная республика. Против которой варварски развязаны военные действия. Думаю, самое верное и мудрое решение Алиева - прекратить обстрелы. 26

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры храма, попавшего под обстрел в Нагорном Карабахе Корреспондент РИА осмотрел попавший под обстрел храм в карабахском Шуши. Его настоятель и местные военные утверждают, что видели на месте беспилотник или самолёт, который нанес удар. В храме найдены обломки ракеты, которую теперь будут изучать эксперты. 2020-10-09T12:10 true PT2M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире