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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/karabakh-1578993335.html
МИД Карабаха: Баку потерял право называть жителей республики гражданами
Министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что Азербайджан давно потерял моральное право называть жителей Карабаха своими РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:10
2020-10-09T12:34
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 9 окт - РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявило, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> давно потерял моральное право называть жителей Карабаха своими гражданами."Граждане Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) с 1991 года живут в независимом, суверенном государстве и не имеют никаких политико-правовых связей с Азербайджаном. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> давно потерял также моральное право называть жителей Арцаха своими гражданами. А после развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженной агрессии Азербайджана против Республики Арцах, в ходе которой азербайджанская армия целенаправленно обстреливала гражданские объекты и использовала запрещенные виды вооружений, включая кассетные боеприпасы, против мирного населения, подобные утверждения Баку и вовсе являются бессмысленным набором пустых слов", - говорится в заявлении МИД.Ведомство назвало цинизмом заявления президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхама Алиева</a> о том, что возобновление боевых действий не означает отказ от переговорного процесса и официальный Баку продолжает рассматривать жителей НКР в качестве своих граждан.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201009/stepanakert-1578970765.html
В таком случае верните земли Якутам, Бурятам, Эвенкам, Татарам, Чувашам, Лезгинам, Ингушам, Чеченцам, Краснодар отдайте Армянам - они там "тысячелетиями живут ибо" ... ok ?
39
Всё абсолютно правильно сказано. Правы. Молодцы, Никакого отношения Аз-н к НКР не имеет. Это самостоятельная суверенная республика. Против которой варварски развязаны военные действия. Думаю, самое верное и мудрое решение Алиева - прекратить обстрелы.
26
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Кадры храма, попавшего под обстрел в Нагорном Карабахе
Корреспондент РИА осмотрел попавший под обстрел храм в карабахском Шуши. Его настоятель и местные военные утверждают, что видели на месте беспилотник или самолёт, который нанес удар. В храме найдены обломки ракеты, которую теперь будут изучать эксперты.
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обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

МИД Карабаха: Баку потерял право называть жителей республики гражданами

12:10 09.10.2020 (обновлено: 12:34 09.10.2020)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДым на окраине Степанакерта после обстрелов
Дым на окраине Степанакерта после обстрелов - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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СТЕПАНАКЕРТ, 9 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что Азербайджан давно потерял моральное право называть жителей Карабаха своими гражданами.
"Граждане Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) с 1991 года живут в независимом, суверенном государстве и не имеют никаких политико-правовых связей с Азербайджаном. Баку давно потерял также моральное право называть жителей Арцаха своими гражданами. А после развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженной агрессии Азербайджана против Республики Арцах, в ходе которой азербайджанская армия целенаправленно обстреливала гражданские объекты и использовала запрещенные виды вооружений, включая кассетные боеприпасы, против мирного населения, подобные утверждения Баку и вовсе являются бессмысленным набором пустых слов", - говорится в заявлении МИД.
Ведомство назвало цинизмом заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что возобновление боевых действий не означает отказ от переговорного процесса и официальный Баку продолжает рассматривать жителей НКР в качестве своих граждан.
"Последние заявления президента Азербайджана о том, что возобновление боевых действий не означает отказ от переговорного процесса и что официальный Баку продолжает рассматривать жителей Арцаха в качестве своих граждан, являются проявлением высшей степени цинизма. Подобные утверждения демонстрируют, что военно-политическое руководство Азербайджана живет в своем вымышленном, оторванном от реальности мире. Без осознания неправомерности и иллюзорности своих претензий на Арцах власти Азербайджана не смогут разорвать тот порочный круг, в который они сами себя загнали своей антиармянской пропагандой, попытками переписать историю региона и тенденциозной интерпретацией норм международного права", - отметили в МИД непризнанной республики.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Дым от пожаров вследствие артиллерийских ударов по Степанакерту - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 10:46Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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