МИД Карабаха: Баку потерял право называть жителей республики гражданами
12:10 09.10.2020 (обновлено: 12:34 09.10.2020)
СТЕПАНАКЕРТ, 9 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что Азербайджан давно потерял моральное право называть жителей Карабаха своими гражданами.
"Граждане Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) с 1991 года живут в независимом, суверенном государстве и не имеют никаких политико-правовых связей с Азербайджаном. Баку давно потерял также моральное право называть жителей Арцаха своими гражданами. А после развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженной агрессии Азербайджана против Республики Арцах, в ходе которой азербайджанская армия целенаправленно обстреливала гражданские объекты и использовала запрещенные виды вооружений, включая кассетные боеприпасы, против мирного населения, подобные утверждения Баку и вовсе являются бессмысленным набором пустых слов", - говорится в заявлении МИД.
Ведомство назвало цинизмом заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что возобновление боевых действий не означает отказ от переговорного процесса и официальный Баку продолжает рассматривать жителей НКР в качестве своих граждан.
"Последние заявления президента Азербайджана о том, что возобновление боевых действий не означает отказ от переговорного процесса и что официальный Баку продолжает рассматривать жителей Арцаха в качестве своих граждан, являются проявлением высшей степени цинизма. Подобные утверждения демонстрируют, что военно-политическое руководство Азербайджана живет в своем вымышленном, оторванном от реальности мире. Без осознания неправомерности и иллюзорности своих претензий на Арцах власти Азербайджана не смогут разорвать тот порочный круг, в который они сами себя загнали своей антиармянской пропагандой, попытками переписать историю региона и тенденциозной интерпретацией норм международного права", - отметили в МИД непризнанной республики.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.