https://ria.ru/20201009/karabakh-1578964598.html

Двух пострадавших в Карабахе россиян доставили в Ереван

Двое из трех пострадавших в результате обстрела азербайджанскими ВС в карабахском городе Шуши россиян перевезены Армению, сообщила в пятницу пресс-секретарь... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:24

2020-10-09T10:24

2020-10-09T12:55

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ереван

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости.</strong> Двое из трех пострадавших в результате обстрела азербайджанскими ВС в карабахском городе Шуши россиян перевезены <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a>, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.Восьмого октября азербайджанские вооруженные силы дважды обстреляли Собор Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре города Шуши, в результате чего были ранены и получили телесные повреждения иностранные журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян."Двое россиян уже перевезены в Армению, третьего еще везут", - сообщила Нагдалян.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/armeniya-1578932263.html

нагорный карабах

ереван

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ереван, армения, в мире