Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/karabakh-1578964598.html
Двух пострадавших в Карабахе россиян доставили в Ереван
Двое из трех пострадавших в результате обстрела азербайджанскими ВС в карабахском городе Шуши россиян перевезены Армению, сообщила в пятницу пресс-секретарь... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:24
2020-10-09T12:55
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579002946_0:244:3156:2019_1400x0_80_0_0_dcaa78f54815a5ca2b254aa26f235aa5.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости.</strong> Двое из трех пострадавших в результате обстрела азербайджанскими ВС в карабахском городе Шуши россиян перевезены <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a>, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.Восьмого октября азербайджанские вооруженные силы дважды обстреляли Собор Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре города Шуши, в результате чего были ранены и получили телесные повреждения иностранные журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян."Двое россиян уже перевезены в Армению, третьего еще везут", - сообщила Нагдалян.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201008/armeniya-1578932263.html
нагорный карабах
ереван
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579002946_291:0:2983:2019_1400x0_80_0_0_670af59f17453dfe517d9a1b4e4d0562.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, ереван, армения, в мире

Двух пострадавших в Карабахе россиян доставили в Ереван

10:24 09.10.2020 (обновлено: 12:55 09.10.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВертолет с пострадавшим во время обстрела карабахского города Шуша военным корреспондентом Юрием Котенком в Ереване
Вертолет с пострадавшим во время обстрела карабахского города Шуша военным корреспондентом Юрием Котенком в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Вертолет с пострадавшим во время обстрела карабахского города Шуша военным корреспондентом Юрием Котенком в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости. Двое из трех пострадавших в результате обстрела азербайджанскими ВС в карабахском городе Шуши россиян перевезены Армению, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.
Восьмого октября азербайджанские вооруженные силы дважды обстреляли Собор Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре города Шуши, в результате чего были ранены и получили телесные повреждения иностранные журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян.
"Двое россиян уже перевезены в Армению, третьего еще везут", - сообщила Нагдалян.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Военнослужащие армии Армении - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 22:27Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Власти Армении ужесточили режим военного положения
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обсудить0
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахЕреванАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
Лента новостейМолния