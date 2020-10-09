Двух пострадавших в Карабахе россиян доставили в Ереван
10:24 09.10.2020 (обновлено: 12:55 09.10.2020)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВертолет с пострадавшим во время обстрела карабахского города Шуша военным корреспондентом Юрием Котенком в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
Вертолет с пострадавшим во время обстрела карабахского города Шуша военным корреспондентом Юрием Котенком в Ереване
ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости. Двое из трех пострадавших в результате обстрела азербайджанскими ВС в карабахском городе Шуши россиян перевезены Армению, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.
Восьмого октября азербайджанские вооруженные силы дважды обстреляли Собор Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре города Шуши, в результате чего были ранены и получили телесные повреждения иностранные журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян.
"Двое россиян уже перевезены в Армению, третьего еще везут", - сообщила Нагдалян.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.