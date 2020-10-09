https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578959324.html

Обитателей моря выбрасывает на берег не только у Камчатки, заявил ученый

Случаи выброса на берег обитателей морского дна наблюдаются не только у берегов Камчатки, это может быть связано с сильными циклонами, приводит краевое... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T09:46

2020-10-09T09:46

2020-10-09T09:46

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

тихий океан

земля - риа наука

российская академия наук

курильские острова

камчатский край

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости.</strong> Случаи выброса на берег обитателей морского дна наблюдаются не только у берегов <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатки</a>, это может быть связано с сильными циклонами, приводит краевое правительство слова кандидата биологических наук Сергея Корнева.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза."На самом деле это (выбросы на берег бентосных животных – обитателей морского дна – ред.) природные явления, воздействие сильного циклона, шторма, который действовал от Камчатки до <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островов</a>. Выбросы были не только на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерной, но и на мысе Лопатка, в <a href="http://ria.ru/location_Severo_Kurilsk/" target="_blank" data-auto="true">Северо-Курильске</a>, в двух точках <a href="http://ria.ru/location_paramushir/" target="_blank" data-auto="true">Парамушира</a>, на мысе Васильева. Везде были выброшены бентосные животные примерно одного и того же видового состава. Эти животные жителями маяка и города употреблялись в пищу, никаких отравлений не было", - рассказал биолог.Он подчеркнул, что при всех имеющихся версиях нужно дождаться официальных результатов многочисленных отобранных проб, которые объявят ученые. Загрязнение, возможно, имело место на Халактырском пляже, Малой Лагерной бухте из-за близости порта, города."Прямой связи выброса животных с загрязнением пока нет никакой, это не подтверждено. Скорее всего, так оно и останется, потому что это природное явление. Это подтверждается тем, что одновременно был выброс на большой акватории, и животные там были в нормальном состоянии, как и вода на мысе Лопатка, на Курильских островах, кроме Халактырского пляжа, районов Большой и Малой Лагерной бухт, где загрязнение имеет место, потому что есть близость антропогенного влияния. Хорошо, что сейчас берутся пробы, дальше нужно дождаться официальных результатов. Только тогда можно будет сделать объективный вывод", - добавил Корнев.Ранее сообщалось, что группа учёных и профильных специалистов, прибывших на Камчатку по приглашению губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Солодова</a>, совместно с камчатскими специалистами развернули научный штаб на базе Института вулканологии и сейсмологии ДВО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. К исследованиям проб воды, песка и останков морских животных подключились ведущие российские научные центры. Кроме того, власти региона намерены привлечь к исследованию причин загрязнения прибрежной акватории <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a> и зарубежных ученых.

https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578949620.html

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578748693.html

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тихий океан

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камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-09T09:46 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, тихий океан, земля - риа наука, российская академия наук, курильские острова, камчатский край