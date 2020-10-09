Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
ВЛАДИВОСТОК, 9 окт - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета выяснили, что реки у Козельского полигона ядохимикатов на Камчатке, одна из которых впадает в океан, не загрязнены, сообщил в своем аккаунте в Facebook проректор вуза Дмитрий Земцов.
Ранее ученые ДВФУ вылетели на Камчатку для помощи в исследовании причин загрязнения акватории. Земцов привел основные выводы по итогам третьего дня их работы.
"Ученые изучили реку Налычева, впадающую в Авачинский залив в районе Халактырского пляжа, а также ее притоки… Ученые обследовали реку Мутнушка - приток реки Налычева и спустились вниз по течению к месту впадения в Авачинский залив. Визуальный осмотр показал, что вода в реках чистая, без необычных отложений, резкого запаха рядом тоже не наблюдается", - написал Земцов.
Ученые взяли пробы. На месте был замерен радиационный фон, показания оказались значительно ниже нормы, добавил Земцов.
Вчера, 15:32Сказано в эфиреРазные сценарии. В WWF России оценили исследования воды на КамчаткеВ воде у побережья Камчатки не обнаружили токсинов, сообщили в Росприроднадзоре. В интервью радио Sputnik директор программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников прокомментировал ситуацию.
"Сегодня мы проверяли версию, что акватория Авачинского залива могла быть отравлена ядохимикатами с полигона Козельский. Мы проверили на следы загрязнения реку Мутнушка, которая течет от него, и реку Налычева - единственный путь оттуда в океан. Если бы была утечка, эти реки обязательно были бы отравлены. Однако мы встретили таких индикаторных насекомых, как поденки, веснянки и ручейники. Это организмы, которые обитают только в чистой воде. Они бы неизбежно погибли все при контакте с токсином", - отметил заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников, чей комментарий привел Земцов.
Проректор отметил, что первые образцы, забранные учеными южнее Авачинской губы, уже доставлены во Владивосток. Специалисты лабораторий ДВФУ и ДВО РАН приступили к проведению первых тестов.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза.
СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".