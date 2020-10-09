Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578938952.html
Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
Ученые Дальневосточного федерального университета выяснили, что реки у Козельского полигона ядохимикатов на Камчатке, одна из которых впадает в океан, не... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T00:17
2020-10-09T00:17
загрязнение воды на камчатке
камчатский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578774581_0:111:1680:1056_1400x0_80_0_0_e4fd04f53d45abfa76ad869ef1858b55.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Ученые <a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточного федерального университета</a> выяснили, что реки у Козельского полигона ядохимикатов на Камчатке, одна из которых впадает в океан, не загрязнены, сообщил в своем аккаунте в <a href="https://www.facebook.com/dmitry.zemtsov" target="_blank">Facebook</a> проректор вуза Дмитрий Земцов.Ранее ученые ДВФУ вылетели на Камчатку для помощи в исследовании причин загрязнения акватории. Земцов привел основные выводы по итогам третьего дня их работы.Ученые взяли пробы. На месте был замерен радиационный фон, показания оказались значительно ниже нормы, добавил Земцов.Проректор отметил, что первые образцы, забранные учеными южнее Авачинской губы, уже доставлены во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a>. Специалисты лабораторий ДВФУ и ДВО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> приступили к проведению первых тестов.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/kamchatka-1578850505.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/kamchatka-1578823089.html
камчатский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578774581_0:0:1494:1120_1400x0_80_0_0_6a0df5cb696228e45bcee40248bef72a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
загрязнение воды на камчатке, камчатский край, происшествия

Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке

00:17 09.10.2020
 
© Фото : ДВФУУченый Дальневосточного федерального университета на Халактырском пляже
Ученый Дальневосточного федерального университета на Халактырском пляже - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : ДВФУ
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 окт - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета выяснили, что реки у Козельского полигона ядохимикатов на Камчатке, одна из которых впадает в океан, не загрязнены, сообщил в своем аккаунте в Facebook проректор вуза Дмитрий Земцов.
Ранее ученые ДВФУ вылетели на Камчатку для помощи в исследовании причин загрязнения акватории. Земцов привел основные выводы по итогам третьего дня их работы.
"Ученые изучили реку Налычева, впадающую в Авачинский залив в районе Халактырского пляжа, а также ее притоки… Ученые обследовали реку Мутнушка - приток реки Налычева и спустились вниз по течению к месту впадения в Авачинский залив. Визуальный осмотр показал, что вода в реках чистая, без необычных отложений, резкого запаха рядом тоже не наблюдается", - написал Земцов.
Ученые взяли пробы. На месте был замерен радиационный фон, показания оказались значительно ниже нормы, добавил Земцов.
Сотрудники СК РФ в акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 15:32Сказано в эфире
Разные сценарии. В WWF России оценили исследования воды на КамчаткеВ воде у побережья Камчатки не обнаружили токсинов, сообщили в Росприроднадзоре. В интервью радио Sputnik директор программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников прокомментировал ситуацию.
"Сегодня мы проверяли версию, что акватория Авачинского залива могла быть отравлена ядохимикатами с полигона Козельский. Мы проверили на следы загрязнения реку Мутнушка, которая течет от него, и реку Налычева - единственный путь оттуда в океан. Если бы была утечка, эти реки обязательно были бы отравлены. Однако мы встретили таких индикаторных насекомых, как поденки, веснянки и ручейники. Это организмы, которые обитают только в чистой воде. Они бы неизбежно погибли все при контакте с токсином", - отметил заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников, чей комментарий привел Земцов.
Проректор отметил, что первые образцы, забранные учеными южнее Авачинской губы, уже доставлены во Владивосток. Специалисты лабораторий ДВФУ и ДВО РАН приступили к проведению первых тестов.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза.
СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
Эксперты Росприроднадзора на Камчатке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 13:47
Власти Камчатки раскрыли результаты анализов проб воды
 
Обсудить0
Загрязнение воды на КамчаткеКамчатский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01В Армении заявили о новом ракетном обстреле Степанакерта
10:00Пятидесятники и католики призвали обсудить законопроект о семье и опеке
09:57В рекомендациях по снижению бедности учтут опыт Новгородской области
09:57Глава МИД Армении приедет в Москву для участия в консультациях
09:52Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях в Москве
09:52На окраине Степанакерта раздались несколько взрывов
09:52Азербайджан заявил, что Армения обстреливает три района в Карабахе
09:51В программах модернизации здравоохранения учтут вопросы транспорта
09:48Сбербанк смоделировал пики заболеваемости COVID-19 в России
09:46Обитателей моря выбрасывает на берег не только у Камчатки, заявил ученый
09:40Бронированные роботы приступили к тушению пожаров на складах под Рязанью
09:35Эксперт оценила необходимость повторной самоизоляции из-за коронавируса
09:33Фотография 1900 года испугала пользователей Сети
09:33Старших детей прятавшей младенца в шкафу женщины передадут родственникам
09:26ЦБ отозвал лицензии у двух банков
09:21Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
09:14В Минобороны Армении рассказали о ситуации в Карабахе
09:07Эксперт назвал возможные причины отказа Трампа от дебатов с Байденом
09:07В Москве 1424 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:04На Урале рассказали о состоянии ребенка, которого полгода прятали в шкафу
Лента новостейМолния