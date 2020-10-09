https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578938952.html

Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке

Ученые Дальневосточного федерального университета выяснили, что реки у Козельского полигона ядохимикатов на Камчатке, одна из которых впадает в океан, не... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T00:17

2020-10-09T00:17

2020-10-09T00:17

загрязнение воды на камчатке

камчатский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Ученые <a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточного федерального университета</a> выяснили, что реки у Козельского полигона ядохимикатов на Камчатке, одна из которых впадает в океан, не загрязнены, сообщил в своем аккаунте в <a href="https://www.facebook.com/dmitry.zemtsov" target="_blank">Facebook</a> проректор вуза Дмитрий Земцов.Ранее ученые ДВФУ вылетели на Камчатку для помощи в исследовании причин загрязнения акватории. Земцов привел основные выводы по итогам третьего дня их работы.Ученые взяли пробы. На месте был замерен радиационный фон, показания оказались значительно ниже нормы, добавил Земцов.Проректор отметил, что первые образцы, забранные учеными южнее Авачинской губы, уже доставлены во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a>. Специалисты лабораторий ДВФУ и ДВО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> приступили к проведению первых тестов.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/kamchatka-1578850505.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/kamchatka-1578823089.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, камчатский край, происшествия