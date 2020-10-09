https://ria.ru/20201009/immunitet-1578972241.html

Вирусолог спрогнозировал всеобщую иммунизацию от COVID-19

Когда коронавирус станет сезонным заболеванием, его перестанут замечать, поскольку большая часть населения уже будет иметь иммунитет, считает директор Института РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:51

2020-10-09T10:51

2020-10-09T10:51

распространение нового коронавируса

александр лукашев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Когда коронавирус станет сезонным заболеванием, его перестанут замечать, поскольку большая часть населения уже будет иметь иммунитет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашев</a>.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 12 126 до 1 272 238. Это выше максимальных пиковых показателей весеннего периода. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 3701, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 469, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 411."Когда у нас будет большая иммунная прослойка, да, коронавирус станет сезонным заболеванием, но мы практически перестанем его замечать. То есть, эта сезонность, в ней нет ничего плохого или страшного, потому что когда большая часть людей будет иметь иммунитет к коронавирусу, то вот эти вспышки уже будут иметь намного меньший масштаб и намного меньшее медицинское значение", - рассказал РИА Новости Лукашев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578942272.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19