https://ria.ru/20201009/germaniya-1579038314.html

Немецкий политик: в Берлине молчат о том, кто платит за охрану Навального

Власти Берлина не отвечают на запросы о том, кто оплачивает лечение российского оппозиционера Алексея Навального в клинике Charite и финансирует его личную... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:01

2020-10-09T15:01

2020-10-09T15:01

госпитализация алексея навального

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Власти Берлина не отвечают на запросы о том, кто оплачивает лечение российского оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в клинике Charite и финансирует его личную охрану, говорится в заявлении члена Палаты представителей Берлина Гуннара Линдеманна ("Альтернатива для Германии"), поступившем в РИА Новости."Член парламентской группы АдГ в берлинской Палате представителей Гуннар Линдеманн уже задал два письменных запроса о пребывании г-на Навального в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. Ответы сената Берлина становятся все более односложными... Непонятно, что Charite якобы еще не выставила счет на оплату лечения г-на Навального, хотя лечение уже давно закончилось. Кроме того, сенат не готов предоставить конкретную информацию о том, кто будет оплачивать эти расходы на лечение", - говорится в заявлении."Сенат также не хочет отвечать на вопрос, кто организует и финансирует личную охрану г-на Навального", - заявил Линдеманн.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Затем, 23 сентября клиника сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201009/sanktsii-1579011000.html

https://ria.ru/20201008/sanktsii-1578924420.html

Sergej Klassen Тут нет никакого секрета... Как всегда за всё платит налогоплательщик, который об этом даже не подозревает. 16

Игорь Земский Ой держите меня семеро, о том, у кого на содержании Навальный, неизвестно только самому Навальному 16

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швеция

москва

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Фрагмент может относиться к любому моющему веществу – Ринк о результатах обследования Навального Разработчик "Новичка" рассказал в интервью РИА Новости, что эксперты ОЗХО нашли в анализах Навального лишь фрагмент, который может относиться к любому чистящему веществу 2020-10-09T15:01 true PT0M50S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире