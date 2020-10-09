Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579025571.html
Apple заявила, что не требовала от Telegram удалять каналы по Белоруссии
Apple не требовала от Telegram удалять каналы по Белоруссии, а лишь попросила предпринять немедленные действия по удалению персональных данных, размещенных без... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:17
2020-10-09T14:17
протесты в белоруссии
telegram (приложение)
apple
павел дуров
белоруссия
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1400x0_80_0_0_94829aafe2845b806e8725480c8392ed.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> не требовала от Telegram удалять каналы по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, а лишь попросила предпринять немедленные действия по удалению персональных данных, размещенных без согласия этих лиц, сообщили РИА Новости в компании.В четверг основатель мессенджера Telegram <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Durov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Дуров</a> написал, что Apple запросила блокировку трех каналов по Белоруссии, поскольку обеспокоена тем, что публикация в них личной информации сотрудников правоохранительных органов и СМИ может спровоцировать насилие. Суммарное число подписчиков этих трех каналов составляет около 100 тысяч.Как рассказали в Apple, компания получила запросы от пользователей, в которых сообщалось о том, что их личная информация, в том числе имена и номера телефонов, раскрывалась в этих каналах Telegram. В связи с этим Apple связалась с администрацией Telegram, чтобы проинформировать о полученных запросах. Также компания потребовала предпринять немедленные действия по удалению любой информации, раскрывающей чьи-либо личные данные в интернете без согласия этих лиц.В Apple отметили, что команда Telegram не выдвинула каких-либо возражений и заявила, что незамедлительно предпримет действия для проверки предоставленной информации и ответит по завершении своего расследования.Apple требует, чтобы размещаемые в ее магазине приложения соответствовали его правилам и по пользовательскому контенту, и разработчики несут ответственность за соблюдение политики App Store и за то, чтобы их приложения не содержали контент, который может причинить вред или спровоцировать людей, рассказали в компании.
https://ria.ru/20200810/1575613515.html
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578129907.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9763c67526804c52960924fce0814b3b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), apple, павел дуров, белоруссия, технологии, в мире

Apple заявила, что не требовала от Telegram удалять каналы по Белоруссии

14:17 09.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Apple не требовала от Telegram удалять каналы по Белоруссии, а лишь попросила предпринять немедленные действия по удалению персональных данных, размещенных без согласия этих лиц, сообщили РИА Новости в компании.
В четверг основатель мессенджера Telegram Павел Дуров написал, что Apple запросила блокировку трех каналов по Белоруссии, поскольку обеспокоена тем, что публикация в них личной информации сотрудников правоохранительных органов и СМИ может спровоцировать насилие. Суммарное число подписчиков этих трех каналов составляет около 100 тысяч.
Протесты в Минске. 10.08.2020 - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 23:20Протесты в Белоруссии
Telegram активировал инструменты против цензуры для жителей Белоруссии
Как рассказали в Apple, компания получила запросы от пользователей, в которых сообщалось о том, что их личная информация, в том числе имена и номера телефонов, раскрывалась в этих каналах Telegram. В связи с этим Apple связалась с администрацией Telegram, чтобы проинформировать о полученных запросах. Также компания потребовала предпринять немедленные действия по удалению любой информации, раскрывающей чьи-либо личные данные в интернете без согласия этих лиц.
В Apple отметили, что команда Telegram не выдвинула каких-либо возражений и заявила, что незамедлительно предпримет действия для проверки предоставленной информации и ответит по завершении своего расследования.
Apple требует, чтобы размещаемые в ее магазине приложения соответствовали его правилам и по пользовательскому контенту, и разработчики несут ответственность за соблюдение политики App Store и за то, чтобы их приложения не содержали контент, который может причинить вред или спровоцировать людей, рассказали в компании.
Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 19:26Протесты в Белоруссии
В Минске задержали участников чатов, призывавших к насилию при протестах
 
Обсудить0
Протесты в БелоруссииTelegram (приложение)AppleПавел ДуровБелоруссияТехнологииВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Московские переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
22:49При взрыве на топливном складе в Бейруте погибли четыре человека
22:35В партии Зеленского призвали Киев закупить российскую вакцину
Лента новостейМолния