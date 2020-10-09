https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579025571.html

Apple заявила, что не требовала от Telegram удалять каналы по Белоруссии

Apple не требовала от Telegram удалять каналы по Белоруссии, а лишь попросила предпринять немедленные действия по удалению персональных данных, размещенных без... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:17

2020-10-09T14:17

2020-10-09T14:17

протесты в белоруссии

telegram (приложение)

apple

павел дуров

белоруссия

технологии

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> не требовала от Telegram удалять каналы по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, а лишь попросила предпринять немедленные действия по удалению персональных данных, размещенных без согласия этих лиц, сообщили РИА Новости в компании.В четверг основатель мессенджера Telegram <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Durov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Дуров</a> написал, что Apple запросила блокировку трех каналов по Белоруссии, поскольку обеспокоена тем, что публикация в них личной информации сотрудников правоохранительных органов и СМИ может спровоцировать насилие. Суммарное число подписчиков этих трех каналов составляет около 100 тысяч.Как рассказали в Apple, компания получила запросы от пользователей, в которых сообщалось о том, что их личная информация, в том числе имена и номера телефонов, раскрывалась в этих каналах Telegram. В связи с этим Apple связалась с администрацией Telegram, чтобы проинформировать о полученных запросах. Также компания потребовала предпринять немедленные действия по удалению любой информации, раскрывающей чьи-либо личные данные в интернете без согласия этих лиц.В Apple отметили, что команда Telegram не выдвинула каких-либо возражений и заявила, что незамедлительно предпримет действия для проверки предоставленной информации и ответит по завершении своего расследования.Apple требует, чтобы размещаемые в ее магазине приложения соответствовали его правилам и по пользовательскому контенту, и разработчики несут ответственность за соблюдение политики App Store и за то, чтобы их приложения не содержали контент, который может причинить вред или спровоцировать людей, рассказали в компании.

https://ria.ru/20200810/1575613515.html

https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578129907.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), apple, павел дуров, белоруссия, технологии, в мире