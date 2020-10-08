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https://ria.ru/20201008/zapad-1578771540.html
Асад объяснил, почему Запад "создает хаос по всему миру"
Запад считает, что подъем России и Китая представляет экзистенциальную угрозу, поэтому создает хаос по всему миру, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:31
2020-10-08T13:15
россия
башар асад
китай
белоруссия
сирия
в мире
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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Запад считает, что подъем России и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> представляет экзистенциальную угрозу, поэтому создает хаос по всему миру, заявил в интервью РИА Новости президент <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>.Асад подчеркнул, что западные страны будут продолжать вмешиваться в дела других стран в любом уголке мира вне зависимости от того, происходит ли в стране реальный или искусственно созданный конфликт, и неважно касается ли дело Сирии или <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Они думают, что подъем России, Китая и других сил в мире представляет для них экзистенциальную угрозу и единственный способ противостоять ей - это создавать хаос по всему миру", - подчеркнул сирийский президент.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/tramp-1578765735.html
Все верно сказал Асад! Англосаксы бояться потерять мировую гегемонию.
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Видимо он эксперт по внутренней ситуации в Белоруссии, раз позволяет себе находить параллели со своей Сирией.
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россия
китай
белоруссия
сирия
РИА Новости
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россия, башар асад, китай, белоруссия, сирия, в мире

Асад объяснил, почему Запад "создает хаос по всему миру"

10:31 08.10.2020 (обновлено: 13:15 08.10.2020)
 
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Robert S. PriceАмериканский ракетный эсминец USS Ross в порту Ларнаки, Кипр
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Ларнаки, Кипр - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Robert S. Price
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости. Запад считает, что подъем России и Китая представляет экзистенциальную угрозу, поэтому создает хаос по всему миру, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.
Асад подчеркнул, что западные страны будут продолжать вмешиваться в дела других стран в любом уголке мира вне зависимости от того, происходит ли в стране реальный или искусственно созданный конфликт, и неважно касается ли дело Сирии или Белоруссии.
"Они думают, что подъем России, Китая и других сил в мире представляет для них экзистенциальную угрозу и единственный способ противостоять ей - это создавать хаос по всему миру", - подчеркнул сирийский президент.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
''Не знаю, за что это будет. Но точно не за мир'' – Асад о номинации Трампа на Нобелевскую премию - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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РоссияБашар АсадКитайБелоруссияСирияВ мире
 
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