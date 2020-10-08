https://ria.ru/20201008/yuar-1578625911.html
В ЮАР сняли на видео льва, защищающего прайд от туристов
В ЮАР сняли на видео льва, защищающего свой прайд от путешественников, сообщает пресс-служба заповедника. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T00:35
2020-10-08T00:35
2020-10-08T00:35
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. </strong>В ЮАР сняли на видео льва, защищающего свой прайд от путешественников, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Kw0u03wD740" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба заповедника.На кадрах видно, как опасный хищник недовольно урчит, а потом рычит на туристов, вышедших из автомобиля для фотосъемки. Затем животное уже с агрессией резко бросается в сторону людей.Комментаторы пишут, что впервые услышали настоящий рык льва. "Очень страшный звук", — отметили пользователи.Некоторые осуждают туристов, которые во время сафари не просто сделали фотоснимки, а несколько минут находились слишком близко к животным, которые испытывали стресс. "Уезжайте, оставьте их в покое" и "Не гневите льва!" — требуют комментаторы.
https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html
юар
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, юар
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.
В ЮАР сняли на видео льва, защищающего свой прайд от путешественников, сообщает
пресс-служба заповедника.
На кадрах видно, как опасный хищник недовольно урчит, а потом рычит на туристов, вышедших из автомобиля для фотосъемки. Затем животное уже с агрессией резко бросается в сторону людей.
Комментаторы пишут, что впервые услышали настоящий рык льва. "Очень страшный звук", — отметили пользователи.
Некоторые осуждают туристов, которые во время сафари не просто сделали фотоснимки, а несколько минут находились слишком близко к животным, которые испытывали стресс. "Уезжайте, оставьте их в покое" и "Не гневите льва!" — требуют комментаторы.