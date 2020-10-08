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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201008/yamal-1578871666.html
На Ямале завершен прием заявок на должность главы департамента транспорта
Прием заявок на должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала завершен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:51
2020-10-08T16:51
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Прием заявок на должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямала</a> завершен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Пятого октября завершился прием заявок для участия в конкурсе по формированию резерва на должность директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства", - говорится в сообщении.Всего заявки на конкурс направили 88 человек. Наибольшее количество заявок поступило с Ямала, из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, ХМАО-Югры, Тюменской, <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской областей</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>. Средний возраст кандидатов 39 лет, уточняет пресс-служба.Конкурс, стартовавший 7 сентября 2020 года, проходит в несколько этапов. В соответствии с условиями кандидатам предстоит пройти профессиональное тестирование, интервью и решение тематических кейсов.Финалисты будут приглашены на очный этап конкурса, который пройдет с 29 по 30 октября в <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехарде</a>, отмечают власти."Дорожное хозяйство - очень ответственный блок. Все ямальцы знают, что у нас серьезные планы на ближайшие годы. Задачи сложные, и выполнять их должен профессионал своего дела, человек, который будет искренне любить нашу землю и делать все, чтобы, несмотря на перипетии, мы привели дороги в порядок. Мы ищем человека с опытом работы в дорожной сфере, неравнодушного, с успешным управленческим опытом. Для этого проводим открытый конкурс. Мы действительно видим, что такие отборы помогают нам находить профессиональные кадры", - сообщал ранее глава региона <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Артюхов</a>.Открытые конкурсы на ключевые управленческие должности уже практиковались на Ямале. В этом году состоялся отбор на должность руководителя службы государственного строительного надзора. В нем приняли участие более 100 кандидатов со всей страны. В итоге три победителя включены в резерв управленческих кадров.
https://ria.ru/20200920/yamal-1577517355.html
https://ria.ru/20200918/stipendiya-1577456817.html
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дмитрий артюхов, ямал, москва, московская область (подмосковье), общество

На Ямале завершен прием заявок на должность главы департамента транспорта

16:51 08.10.2020
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Прием заявок на должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала завершен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Пятого октября завершился прием заявок для участия в конкурсе по формированию резерва на должность директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства", - говорится в сообщении.
Всего заявки на конкурс направили 88 человек. Наибольшее количество заявок поступило с Ямала, из Москвы и Московской области, ХМАО-Югры, Тюменской, Свердловской областей и Санкт-Петербурга. Средний возраст кандидатов 39 лет, уточняет пресс-служба.
Конкурс, стартовавший 7 сентября 2020 года, проходит в несколько этапов. В соответствии с условиями кандидатам предстоит пройти профессиональное тестирование, интервью и решение тематических кейсов.
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Финалисты будут приглашены на очный этап конкурса, который пройдет с 29 по 30 октября в Салехарде, отмечают власти.
"Дорожное хозяйство - очень ответственный блок. Все ямальцы знают, что у нас серьезные планы на ближайшие годы. Задачи сложные, и выполнять их должен профессионал своего дела, человек, который будет искренне любить нашу землю и делать все, чтобы, несмотря на перипетии, мы привели дороги в порядок. Мы ищем человека с опытом работы в дорожной сфере, неравнодушного, с успешным управленческим опытом. Для этого проводим открытый конкурс. Мы действительно видим, что такие отборы помогают нам находить профессиональные кадры", - сообщал ранее глава региона Дмитрий Артюхов.
Открытые конкурсы на ключевые управленческие должности уже практиковались на Ямале. В этом году состоялся отбор на должность руководителя службы государственного строительного надзора. В нем приняли участие более 100 кандидатов со всей страны. В итоге три победителя включены в резерв управленческих кадров.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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