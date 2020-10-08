https://ria.ru/20201008/vystavka-1578807011.html

Выставка "Память поколений" на ВДНХ продлится до 15 октября

Мультимедийная выставка "Память поколений", на которой можно увидеть видеопроекции известных полотен о Великой Отечественной войне, будет открыта до 15 октября... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:45

2020-10-08T12:45

2020-10-08T12:45

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Мультимедийная выставка "Память поколений", на которой можно увидеть видеопроекции известных полотен о Великой Отечественной войне, будет открыта до 15 октября в столичном парке "Россия – моя история" на ВДНХ, сообщили в пресс-службе проекта."Выставка должна была закрыться 5 октября, но она очень популярна: на настоящий момент ее посетили более 31 тысячи человек, и мы приняли решение продлить ее работу до 15 октября", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь проекта "Россия – моя история" Александр Тарасов.Ранее в пресс-службе проекта сообщили РИА Новости, что материалы мультимедийной выставки "Память поколений" частично войдут в постоянную экспозицию всех 22 исторических парков проекта.Выставка "Память поколений" охватывает творчество мастеров военного и послевоенного периода, таких как Александр Лактионов, Павел Корин, Аркадий Пластов, Александр Дейнека – всего более 200 шедевров живописи XX века."Мы оживили каждую картину. Выставка – это восемь залов, в которых сделаны проекции знаменитых работ на стены и малые архитектурные формы. Картина то предстает в застывшем, двухмерном виде, то двигается. Пять-двадцать секунд такого "погружения" позволяют глубже ощутить эффект от полотна, который был заложен художником", - рассказали ранее организаторы выставки.На сенсорных панелях можно посмотреть фото и описание картин, а также почитать историческую справку.Мультимедийная выставка собрана на основе прошедшей в 2019 году художественной выставки "Память поколений" в московском Манеже, которую увидели более 250 тысяч человек. В 15 залах были показаны все этапы войны и ее осмысления – работы советских и российских художников и скульпторов с 1940-х по 2000-е годы. Организаторы привезли 150 картин и скульптур. Среди известных работ были представлены "Письмо с фронта" Александра Лактионова, триптих Павла Корина "Александр Невский", "Фашист пролетел" Аркадия Пластова.

https://ria.ru/20191104/1560552675.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, религия, новости - религия и мировоззрение, александр невский, манеж, павел корин, александр дейнека