https://ria.ru/20201008/vykhodnye-1578883593.html

Минздрав призвал россиян оставаться дома в выходные

Минздрав рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома, отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:34

2020-10-08T17:34

2020-10-08T19:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав</a> рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома, отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта из-за распространения COVID-19, заявил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов."В ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта", — сказал Кузнецов журналистам.Он напомнил, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>."Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших", - подчеркнул Кузнецов.Всего с начала эпидемии коронавируса в России SARS-CoV-2 заразились 1 260 112 человек, из них более 22 тысяч погибли, свыше миллиона вылечились. В мире, согласно статистике <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 движется к 36 миллионам, как минимум миллион из них умерли.Среди наиболее подверженных инфекции стран, по подсчетам <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank">Университета Джонса Хопкинса</a>, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилия</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201008/online-pokupki-1578657161.html

Noxfit Crin Как же они достали своей "заботой о народе". Вот недавно, по приказу Собянина, включили отопление, хотя на улице +18. В квартире находится просто невозможно! Батареи шпарят по полной, словно за окном мороз. А ещё пенсионерам заблокировали социальные карты, теперь чтоб старичку хоть куда-то по делам съездить, придётся платить. А теперь ещё и Минздрав рекомендует не вылезать из своих душных квартир. Это не забота о людях, это извращение какое-то. Принудительный БДСМ! Ждём новых решений от заботливого правительства. 163

Walter Gabermann А больше они ничего не порекомендуют? Они уже однозначно добились того, что граждане 65+ не будут голосовать ни на каких выборах за представителей действующей власти за геноцид стариков и объявленный им домашний арест и поражение их в гражданских правах. 137

65

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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