Россия прорабатывает встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Москве
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия прорабатывает возможность организации переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Москве, ведутся консультации о возможных сроках начала таких переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Прорабатываются различные схемы действий, среди прочего нами предложено предоставить московскую площадку с целью организации встречи глав внешнеполитических ведомств РФ, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы ведем консультации со сторонами относительно возможных сроков начала переговоров в этом формате", - сказала Захарова на брифинге.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых районах - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.