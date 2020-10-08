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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/vstrecha-1578876698.html
Россия прорабатывает встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Москве
Россия прорабатывает возможность организации переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Москве, ведутся консультации о возможных сроках начала таких... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:09
2020-10-08T17:09
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
мария захарова
нагорный карабах
москва
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Россия прорабатывает возможность организации переговоров глав МИД <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> в Москве, ведутся консультации о возможных сроках начала таких переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых районах - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
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россия
нагорный карабах
москва
азербайджан
армения
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россия, мария захарова, нагорный карабах, москва, азербайджан, армения, в мире

Россия прорабатывает встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Москве

17:09 08.10.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия прорабатывает возможность организации переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Москве, ведутся консультации о возможных сроках начала таких переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прорабатываются различные схемы действий, среди прочего нами предложено предоставить московскую площадку с целью организации встречи глав внешнеполитических ведомств РФ, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы ведем консультации со сторонами относительно возможных сроков начала переговоров в этом формате", - сказала Захарова на брифинге.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых районах - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияМария ЗахароваНагорный КарабахМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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