https://ria.ru/20201008/voennye-1578779823.html

В Сирии нет иранских военных, заявил Асад

В Сирии нет иранских военных, вопрос "ухода Ирана" является лишь поводом для американской оккупации, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:06

2020-10-08T11:06

2020-10-08T12:29

война в сирии

башар асад

сирия

иран

в мире

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<strong>ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> нет иранских военных, вопрос "ухода Ирана" является лишь поводом для американской оккупации, заявил в интервью РИА Новости президент САР <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Во-первых, у нас нет иранских сил, и это абсолютно очевидно. Они поддерживают Сирию, направляют военных экспертов, которые работают с нашими войсками на земле, находятся с армией Сирии", - сказал Асад.Он отметил, что около года назад американцы сказали России, чтобы Москва "убедила иранцев отодвинуться на 80 километров от границы с Голанскими высотами, оккупированными израильтянами". По словам сирийского лидера, несмотря на то, что никаких иранских военных там не было, иранцы проявили себя очень гибко, сказав, что иранского персонала не будет южнее этой линии."Американцы заявили, что если будет договоренность по этому вопросу, то они начнут вывод из оккупированной восточной части Сирии на границе с Ираком, называемой ат-Танф. Но ничего не произошло, они (американцы) не ушли. Так что вопрос <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> – повод для оккупации сирийской земли и поддержки террористов. Он используется как маска для прикрытия их реальных намерений", - подчеркнул Асад.По его словам, единственный путь, при котором <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> выполнят то, что говорят, это когда Сирия станет государством-марионеткой Соединенных Штатов."Это то, что они хотят, и ничего более. Все остальное, о чем они говорят, - ложь, сфабрикованные обвинения. Так что, я не думаю, что есть какое-то реальное решение вопроса с американцами до тех пор, пока они не захотят поменять свое поведение", - добавил Асад.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>* Террористическая организация, запрещена в России</em><strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/siriya-1578774956.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, сирия, иран, в мире