https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578823501.html
Разработчики "Спутник V" достойны высоких госнаград, заявили в Совфеде
Российские разработчики вакцины от COVID-19 достойны высоких государственных наград, заявил РИА Новости в четверг член комитета Совета Федерации по образованию... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:48
2020-10-08T13:48
2020-10-08T13:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр вайнберг
александр гинцбург
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здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Российские разработчики вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> достойны высоких государственных наград, заявил РИА Новости в четверг член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по образованию и науке <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-vaynberg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вайнберг</a>.Ранее замглавы социального комитета СФ, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко заявила агентству, что российские ученые, разработавшие вакцину от коронавируса, заслуживают высшей награды в области медицины – Нобелевской премии. В свою очередь, глава центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>, комментируя возможное выдвижение команды разработчиков вакцины "Спутник V" на эту награду, отметил, что ее нередко присуждают за давно сделанные открытия и в первую очередь хотелось бы быть отмеченными в своей стране."На мой взгляд люди, которые внесли столь существенный вклад в борьбу с коронавирусом, заботятся о здоровье граждан, и не только в России, заслуживают самых высоких государственных наград и признание во всем мире", - сказал Вайнберг.Он отметил, что "такой труд заслуживает большого уважения".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр вайнберг, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, совет федерации рф, общество