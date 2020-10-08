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https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578766866.html
Первым медикам в Амурской области поставили вакцину от COVID-19
Вакцинация добровольцев от COVID-19 началась в Амурской области, первые прививки сделали врачам и старшей медсестре инфекционного госпиталя, развернутого на... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:11
2020-10-08T10:11
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амурская область
благовещенск
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Вакцинация добровольцев от COVID-19 началась в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, первые прививки сделали врачам и старшей медсестре инфекционного госпиталя, развернутого на базе городской клинической больницы, сообщает правительство региона."Двухвекторная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" была создана российскими специалистами для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ее ставят людям от 18 до 60 лет. Вакцина была доставлена сегодня в поликлинику профосмотра в Благовещенске, здесь мы и прививали наших медиков", - цитирует правительство области врача-эпидемиолога Благовещенской городской клинической больницы Елену Петренко.Как пояснила врач-терапевт поликлиники профосмотров Елена Андреева, храниться вакцина должна при температуре минус 18 градусов, размораживается в течение 15-20 минут при комнатной температуре, после чего годна 30 минут. Резко переворачивать и встряхивать ампулы нельзя. После прививки человек на 30 минут остается под наблюдением медиков."Вакцина двухкомпонентная, безопасная для человека. Вводится она внутримышечно двукратно, следующий раз прививать этих же добровольцев будем через 21 день", - добавила Петренко.Прививки не ставят беременным и кормящим женщинам, также среди показаний непереносимость вакцины, острые и хронические заболевания."Защитить медиков нам необходимо в первую очередь – именно они находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, постоянно подвергая себя опасности заражения. Нам необходимо сделать все, чтобы медработники оставались в строю. Поэтому первая партия вакцины распределена в инфекционные госпитали для иммунизации персонала. Вообще вопросы обеспечения всем необходимым работников медучреждений, занятых в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией, стоят на особом контроле правительства региона. Поставки средств индивидуальной защиты, организация временного проживания изолированно от семей, доплаты за работу в сложных условиях – всему этому уделяется максимально пристальное внимание", - цитирует правительство и.о. министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву.Всего в регионе развернуто восемь госпиталей для больных COVID-19 на 660 коек. Всего в Приамурье, по последним данным, выявлено 4562 случая коронавирусной инфекции, 2985 человек выздоровели, 54 - скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/vaktsina-1578702335.html
амурская область
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, благовещенск, общество

Первым медикам в Амурской области поставили вакцину от COVID-19

10:11 08.10.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре
Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт - РИА Новости. Вакцинация добровольцев от COVID-19 началась в Амурской области, первые прививки сделали врачам и старшей медсестре инфекционного госпиталя, развернутого на базе городской клинической больницы, сообщает правительство региона.
"Двухвекторная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" была создана российскими специалистами для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ее ставят людям от 18 до 60 лет. Вакцина была доставлена сегодня в поликлинику профосмотра в Благовещенске, здесь мы и прививали наших медиков", - цитирует правительство области врача-эпидемиолога Благовещенской городской клинической больницы Елену Петренко.
Как пояснила врач-терапевт поликлиники профосмотров Елена Андреева, храниться вакцина должна при температуре минус 18 градусов, размораживается в течение 15-20 минут при комнатной температуре, после чего годна 30 минут. Резко переворачивать и встряхивать ампулы нельзя. После прививки человек на 30 минут остается под наблюдением медиков.
"Вакцина двухкомпонентная, безопасная для человека. Вводится она внутримышечно двукратно, следующий раз прививать этих же добровольцев будем через 21 день", - добавила Петренко.
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Прививки не ставят беременным и кормящим женщинам, также среди показаний непереносимость вакцины, острые и хронические заболевания.
"Защитить медиков нам необходимо в первую очередь – именно они находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, постоянно подвергая себя опасности заражения. Нам необходимо сделать все, чтобы медработники оставались в строю. Поэтому первая партия вакцины распределена в инфекционные госпитали для иммунизации персонала. Вообще вопросы обеспечения всем необходимым работников медучреждений, занятых в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией, стоят на особом контроле правительства региона. Поставки средств индивидуальной защиты, организация временного проживания изолированно от семей, доплаты за работу в сложных условиях – всему этому уделяется максимально пристальное внимание", - цитирует правительство и.о. министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву.
Всего в регионе развернуто восемь госпиталей для больных COVID-19 на 660 коек. Всего в Приамурье, по последним данным, выявлено 4562 случая коронавирусной инфекции, 2985 человек выздоровели, 54 - скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьБлаговещенскОбщество
 
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