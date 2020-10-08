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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/turtsiya-1578863455.html
В ОДКБ оценили вероятность вмешательства Турции в конфликт в Карабахе
Вмешательство Турции в конфликт в Карабахе было бы деструктивно, но позиция Организации Договора о коллективной безопасности будет осторожна, чтобы не навредить РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:17
2020-10-08T16:17
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
станислав зась
нагорный карабах
одкб
турция
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Вмешательство <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> в конфликт в Карабахе было бы деструктивно, но позиция Организации Договора о коллективной безопасности будет осторожна, чтобы не навредить урегулированию, заявил генсек <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollekt" target="_blank">ОДКБ</a> Станислав Зась."Я думаю, что до этого не дойдет. Любое вмешательство третьих стран в этот процесс деструктивен... Вы обратите внимание на взвешенную позицию ОДКБ в этом конфликте, очень осторожную, это делается с той целью, чтобы не навредить переговорному процессу. Мы считаем, что все страны должны придерживаться такой позиции, в том числе и Турция", - сказал Зась журналистам в ответ на вопрос о том, как будет действовать ОДКБ в случае открытого вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html
Насколько я понял, Азербайджан ведет боевые действия на своей территории против Карабаха и территориальной целостности Армении не угрожает? Так причем здесь ОДКБ?
42
Хаха турция уже две недели там воюет
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нагорный карабах
турция
РИА Новости
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станислав зась, нагорный карабах, одкб, турция, в мире

В ОДКБ оценили вероятность вмешательства Турции в конфликт в Карабахе

16:17 08.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вмешательство Турции в конфликт в Карабахе было бы деструктивно, но позиция Организации Договора о коллективной безопасности будет осторожна, чтобы не навредить урегулированию, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Я думаю, что до этого не дойдет. Любое вмешательство третьих стран в этот процесс деструктивен... Вы обратите внимание на взвешенную позицию ОДКБ в этом конфликте, очень осторожную, это делается с той целью, чтобы не навредить переговорному процессу. Мы считаем, что все страны должны придерживаться такой позиции, в том числе и Турция", - сказал Зась журналистам в ответ на вопрос о том, как будет действовать ОДКБ в случае открытого вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 08:00
Эрдоган — против всех. Турция ставит геополитический эксперимент
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСтанислав ЗасьНагорный КарабахОДКБТурцияВ мире
 
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