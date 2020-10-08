https://ria.ru/20201008/turtsiya-1578863455.html

В ОДКБ оценили вероятность вмешательства Турции в конфликт в Карабахе

Вмешательство Турции в конфликт в Карабахе было бы деструктивно, но позиция Организации Договора о коллективной безопасности будет осторожна, чтобы не навредить РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:17

2020-10-08T16:17

2020-10-08T16:17

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

станислав зась

нагорный карабах

одкб

турция

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Вмешательство <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> в конфликт в Карабахе было бы деструктивно, но позиция Организации Договора о коллективной безопасности будет осторожна, чтобы не навредить урегулированию, заявил генсек <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollekt" target="_blank">ОДКБ</a> Станислав Зась."Я думаю, что до этого не дойдет. Любое вмешательство третьих стран в этот процесс деструктивен... Вы обратите внимание на взвешенную позицию ОДКБ в этом конфликте, очень осторожную, это делается с той целью, чтобы не навредить переговорному процессу. Мы считаем, что все страны должны придерживаться такой позиции, в том числе и Турция", - сказал Зась журналистам в ответ на вопрос о том, как будет действовать ОДКБ в случае открытого вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

Игорь Алексеевич Насколько я понял, Азербайджан ведет боевые действия на своей территории против Карабаха и территориальной целостности Армении не угрожает? Так причем здесь ОДКБ? 42

Corneliu Codreanu Хаха турция уже две недели там воюет 39

18

нагорный карабах

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав зась, нагорный карабах, одкб, турция, в мире