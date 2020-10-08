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Асад оценил возможность изменений в политике Трампа
Президент США Дональд Трамп хотел проводить свою политику, но едва не поплатился за это при импичменте, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:58
2020-10-08T12:33
дональд трамп
башар асад
джо байден
сирия
сша
украина
в мире
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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> хотел проводить свою политику, но едва не поплатился за это при импичменте, заявил в интервью РИА Новости президент <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Трамп хотел следовать своей собственной политике, проводить ее, и почти поплатился за это: вспомните тему импичмента. Трампу пришлось проглотить каждое сказанное перед выборами слово. Вот почему, как я сказал, не стоит ожидать выборов президента, речь о генеральном директоре. Если вы хотите говорить об изменении политики, имейте в виду - у вас тот же самый совет директоров, который не меняет свою политику. Генеральный директор может меняться, но совет останется прежним, так что не ждите ничего", - сказал Асад.Палата представителей конгресса США, где большинство у демократов, в декабре 2019 года вынесла импичмент Трампу. Но в феврале сенат США, где большинство у республиканцев, оправдал президента по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Демократы считают, что Трамп давил на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицает обвинения.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/asad-1578743360.html
сирия
сша
украина
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дональд трамп, башар асад, джо байден, сирия, сша, украина, в мире

Асад оценил возможность изменений в политике Трампа

09:58 08.10.2020 (обновлено: 12:33 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству "РИА Новости"
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости
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ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел проводить свою политику, но едва не поплатился за это при импичменте, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.
"Трамп хотел следовать своей собственной политике, проводить ее, и почти поплатился за это: вспомните тему импичмента. Трампу пришлось проглотить каждое сказанное перед выборами слово. Вот почему, как я сказал, не стоит ожидать выборов президента, речь о генеральном директоре. Если вы хотите говорить об изменении политики, имейте в виду - у вас тот же самый совет директоров, который не меняет свою политику. Генеральный директор может меняться, но совет останется прежним, так что не ждите ничего", - сказал Асад.
Палата представителей конгресса США, где большинство у демократов, в декабре 2019 года вынесла импичмент Трампу. Но в феврале сенат США, где большинство у республиканцев, оправдал президента по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицает обвинения.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
Американский метод работы – Асад высказался о стратегии США по ведению внешней политики - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 03:07
Асад прокомментировал планы Трампа по его ликвидации
 
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Дональд ТрампБашар АсадДжо БайденСирияСШАУкраинаВ мире
 
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