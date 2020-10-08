https://ria.ru/20201008/tramp-1578764822.html

Асад оценил возможность изменений в политике Трампа

Президент США Дональд Трамп хотел проводить свою политику, но едва не поплатился за это при импичменте, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:58

2020-10-08T09:58

2020-10-08T12:33

дональд трамп

башар асад

джо байден

сирия

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578379957_0:50:1248:752_1400x0_80_0_0_205fcff25442781bbc2f9c6fdf0000fc.jpg

<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> хотел проводить свою политику, но едва не поплатился за это при импичменте, заявил в интервью РИА Новости президент <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Трамп хотел следовать своей собственной политике, проводить ее, и почти поплатился за это: вспомните тему импичмента. Трампу пришлось проглотить каждое сказанное перед выборами слово. Вот почему, как я сказал, не стоит ожидать выборов президента, речь о генеральном директоре. Если вы хотите говорить об изменении политики, имейте в виду - у вас тот же самый совет директоров, который не меняет свою политику. Генеральный директор может меняться, но совет останется прежним, так что не ждите ничего", - сказал Асад.Палата представителей конгресса США, где большинство у демократов, в декабре 2019 года вынесла импичмент Трампу. Но в феврале сенат США, где большинство у республиканцев, оправдал президента по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Демократы считают, что Трамп давил на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицает обвинения.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/asad-1578743360.html

сирия

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, башар асад, джо байден, сирия, сша, украина, в мире