https://ria.ru/20201008/stepanakert-1578847818.html
Беспилотник сбросил бомбу на Степанакерт
Беспилотник сбросил бомбу в центре столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:23
2020-10-08T15:23
2020-10-08T15:30
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Беспилотник сбросил бомбу в центре столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости.Сначала он долго кружил над центром с характерным звуком, карабахские военные обстреляли его и попытались сбить. После этого беспилотник зашел на цель и сбросил бомбу. Куда она попала, пока неизвестно.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
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нагорный карабах
степанакерт
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, степанакерт, в мире
СТЕПАНАКЕРТ, 8 окт - РИА Новости. Беспилотник сбросил бомбу в центре столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости.
Сначала он долго кружил над центром с характерным звуком, карабахские военные обстреляли его и попытались сбить. После этого беспилотник зашел на цель и сбросил бомбу. Куда она попала, пока неизвестно.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения
и Азербайджан
обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт
. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.