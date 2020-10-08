https://ria.ru/20201008/sovfed-1578801083.html

В Совфеде поддержали президентские проекты по изменениям в Конституцию

Профильные комитеты Совета Федерации поддержали концепцию внесённых в Госдуму президентом законопроектов по исполнение изменений в Конституцию РФ, сообщил РИА... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:27

2020-10-08T12:27

2020-10-08T12:37

госдума рф

андрей клишас

совет федерации рф

политика

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Профильные комитеты <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> поддержали концепцию внесённых в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> президентом законопроектов по исполнение изменений в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."Комитет по конституционному законодательству, а также комитеты по обороне и безопасности и по регламенту поддержали концепцию законопроектов", - сказал он.Речь идёт о законопроектах, вносящих изменения в законы "Об уполномоченном по правам человека в РФ", "О прокуратуре", "О федеральной службе безопасности", "О внешней разведке" и "О безопасности".Отзывы направлены в Госдуму, сказал Клишас.

https://ria.ru/20201007/zakonodatelstvo-1578637512.html

https://ria.ru/20201007/gosduma-1578612284.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, андрей клишас, совет федерации рф, политика