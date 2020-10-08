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Названы причины дневной сонливости
Заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов в интервью Пятому каналу перечислил распространенные, но неочевидные причины дневной... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:55
2020-10-08T15:26
здоровье
сон
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов в интервью <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">Пятому каналу</a> перечислил распространенные, но неочевидные причины дневной сонливости.Уточняется, что речь идет о ситуации, когда хочется спать даже после полноценного восьмичасового ночного отдыха. Такое состояние специалисты называют гиперсомнией.По словам Бузунова, дневная сонливость может возникать из-за храпа — если он служит симптомом синдрома абструктивного апноэ сна. Такое состояние характеризуется кратковременной остановкой дыхания на десять секунд и приводит к тому, что у человека из-за нехватки кислорода "просыпается" мозг.Недостаток железа и витаминов D и B также может быть причиной гиперсомнии и плохого самочувствия днем, отметил медик. Кроме того, синдром беспокойных ног, при котором человек постоянно шевелит конечностями во время сна, ухудшает качество отдыха и становится причиной сонливости днем.Если один из этих симптомов не проходит в течение трех месяцев, необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы вернуть здоровый <a href="https://ria.ru/tag_son/" target="_blank">сон</a>.
https://ria.ru/20200717/1574474338.html
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здоровье, сон

Названы причины дневной сонливости

14:55 08.10.2020 (обновлено: 15:26 08.10.2020)
 
© Depositphotos / VitalikRadkoСпящая девушка
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Depositphotos / VitalikRadko
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов в интервью Пятому каналу перечислил распространенные, но неочевидные причины дневной сонливости.
Уточняется, что речь идет о ситуации, когда хочется спать даже после полноценного восьмичасового ночного отдыха. Такое состояние специалисты называют гиперсомнией.
По словам Бузунова, дневная сонливость может возникать из-за храпа — если он служит симптомом синдрома абструктивного апноэ сна. Такое состояние характеризуется кратковременной остановкой дыхания на десять секунд и приводит к тому, что у человека из-за нехватки кислорода "просыпается" мозг.
Недостаток железа и витаминов D и B также может быть причиной гиперсомнии и плохого самочувствия днем, отметил медик. Кроме того, синдром беспокойных ног, при котором человек постоянно шевелит конечностями во время сна, ухудшает качество отдыха и становится причиной сонливости днем.
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Если один из этих симптомов не проходит в течение трех месяцев, необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы вернуть здоровый сон.
 
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