https://ria.ru/20201008/son-1578742406.html

О чем говорят сны? Психолог рассказала о тайнах сновидений

Пожалуй, нет ни одного человека, который хотя бы раз не заглянул в сонник, чтобы понять к чему приснился тот или иной сон. О тайнах сновидений, причинах и... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T02:08

2020-10-08T02:08

2020-10-08T02:08

здоровье - общество

сон

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. </strong>Пожалуй, нет ни одного человека, который хотя бы раз не заглянул в сонник, чтобы понять к чему приснился тот или иной <a href="https://ria.ru/tag_son/" target="_blank">сон</a>. О тайнах сновидений, причинах и последствиях в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201008/son-1578620074.html">радио Sputnik</a> рассказала психолог Дарья Нелединская.Вещие, цветные, кошмарные… Этими и другими прилагательными человечество характеризует свои сны. Почему мы забываем сновидения, которые нам кажутся важными или интересными, тогда как другие, пустяковые, мы помним детально?Когда наше физическое тело спит, наше подсознание продолжает работать, объяснила психолог Дарья Нелединская. Таким образом, сновидение – это некий сигнал, знак или подсказка.Дарья Нелединская не рекомендует обращаться к сонникам для трактовок тех или иных образов из сновидений. Каждый из нас индивидуален, и не стоит напрямую понимать все то, что происходит во сне. Возможно, это были какие-то знаки или подсказки. А возможно, и предупреждения. Что касается кошмаров, то, по мнению психолога, не стоит пытаться забыть такой сон во что бы то ни стало. Иногда эти попытки могут иметь негативные последствия."Если приснился негатив, не нужно стараться избавиться от этого, потому что, когда мы от чего-то хотим избавиться, мы, наоборот, закапываем это в себе, и, получается, что негатив нас начинает разрушать изнутри. Нужно прислушаться к себе и постараться понять, почему вы испытываете такие эмоции, что произошло, какие ощущения в данный момент, о чем вам сигналит ваше "Я"", – советует Дарья Нелединская.Если мы не помним свои сны, то, по мнению психолога, это может происходить по двум причинам. Либо у человека плохо развиты интуитивные навыки и каналы, либо же такой человек не доверяет себе на 100%. У такого человека нет связи с собой. Но не надо в этой связи сильно переживать – это не отклонение, а особенность личности, полагает психолог.

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/obschestvo-1577511666.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, сон, общество