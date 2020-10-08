https://ria.ru/20201008/sobyanin-1578769994.html

Собянин назвал Долгих своим наставником и другом

Ветеран Великой Отечественной войны, дважды Герой Социалистического Труда Владимир Долгих являлся легендарным человеком, старшим наставником и другом, которого... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:26

2020-10-08T10:26

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совет федерации рф

владимир долгих

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Ветеран Великой Отечественной войны, дважды Герой Социалистического Труда <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dolgikh/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Долгих</a> являлся легендарным человеком, старшим наставником и другом, которого будет очень не хватать, написал мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> на личной странице в соцсети "ВКонтакте".Бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих скончался на 96-м году жизни, сообщил ранее РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по регламенту <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Timchenko_2/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Тимченко</a>."Не стало легендарного человека, ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Ивановича Долгих. Он был для меня старшим наставником и другом. Всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил служению стране, Москве, людям", - написал Собянин.Мэр отметил, что Долгих за время работы внес огромный вклад в развитие тяжелой промышленности, энергетики, в модернизацию отечественной экономики и развитие парламентаризма. Кроме того, пять лет был представителем Москвы в Совете Федерации. С 2002 года руководил Московским городским советом ветеранов."Нам всем и мне лично будет его очень не хватать. Светлая память", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20201008/mosgorduma-1578769104.html

https://ria.ru/20201008/senator-1578764361.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, владимир долгих, сергей собянин, москва, общество