https://ria.ru/20201008/siriya-1578774956.html

Асад предсказал восстание, если США и Турция не уйдут из Сирии

Если США и Турция не уйдут из Сирии после уничтожения террористов, то сирийцы начнут народное восстание, заявил РИА Новости президент Сирии Башар Асад. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:44

2020-10-08T10:44

2020-10-08T12:30

война в сирии

сирийские демократические силы

война в сирии

исламское государство

дональд трамп

башар асад

ирак

сирия

сша

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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Если США и Турция не уйдут из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> после уничтожения террористов, то сирийцы начнут народное восстание, заявил РИА Новости президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Это оккупация. И в данной ситуации нам нужно сделать две вещи: первое - избавиться от предлога, который они используют для оккупации, то есть террористов, в данном случае - "Исламского государства"* . Большая часть мира знает, что ИГ* было создано американцами и поддерживается ими, они дают им задания, как и любой другой американской силе. Надо избавиться от этого предлога, поэтому уничтожение террористов в Сирии - это главный приоритет для нас. Если американцы и турки не уйдут после этого, вполне закономерно начнется народное сопротивление. Это единственный путь", - сказал Асад."Их не заставят уйти дискуссии или международное право, так как его нет. Других средств, кроме сопротивления, нет, и это то, что произошло в Ираке. Что заставило американцев уйти в 2007 году? Это стало результатом сопротивления иракского народа", - добавил сирийский президент.США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Президент Дональд Трамп еще до избрания в 2016 году обещал вывести войска из страны, а в декабре 2018 года объявил об этом. Однако затем он принял решение оставить часть военных для охраны нефтяных месторождений, доходы от которых поступают союзным США "Сирийским демократическим силам". Официальные власти Сирии считают эти действия оккупацией.США и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.<em>* Террористическая организация, запрещена в России</em><strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/siriya-1578773967.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирийские демократические силы, война в сирии, исламское государство, дональд трамп, башар асад, ирак, сирия, сша, в мире