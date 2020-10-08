https://ria.ru/20201008/siriya-1578773967.html

"Белые каски" необходимо судить в Сирии, заявил Асад

Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что "Белые каски" необходимо судить в Сирии, но они лишь инструмент настоящих преступников - США,... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:40

2020-10-08T10:40

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война в сирии

белые каски

война в сирии

башар асад

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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости, что "Белые каски" необходимо судить в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, но они лишь инструмент настоящих преступников - <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>."Когда происходит преступление, судят не нож или другое орудие, а преступника. В этом случае "Белые каски" - это лишь инструмент, средство, оружие, которое было использовано терроризмом. Их создали власти Великобритании, поддержали США и, конечно, Франция и другие западные страны, а использовала напрямую <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>. Все эти режимы - настоящие родители "Белых касок", так что к ответственности должны быть привлечены, прежде всего, они, до самих "Белых касок", - сказал Асад."Они преступники. Об ином я и не говорю. Прежде чем стать "Белыми касками", они были "Ан-Нусрой" (террористическая организация, запрещена в РФ). Есть видео и фотографии этих преступников. Их надо судить в Сирии. Но когда вы говорите о "Белых касках" как об организации, то она была создана на Западе. Люди в ней - преступники, но "Белые каски" - это западный институт, экстремистская террористическая организация, на основе "Ан-Нусры", - добавил президент.При этом он подчеркнул, что нужно "сосредоточиться больше на виновных, истинных виновных, истинных руководителях". "А это - западные страны и их марионетки в регионе", - сказал Асад.Организация "<a href="http://ria.ru/organization_belye-kaski/" target="_blank" data-auto="true">Белые каски</a>", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.<em>* Запрещенная в России террористическая группировка.</em><strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >></a></strong>

https://ria.ru/20200903/siriya-1576684118.html

https://ria.ru/20191120/1561174782.html

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франция

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации Сирийские военные взяли в плен боевика, ставшего свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации. Видео российского центра примирения в Сирии. Он сказал, что охранял склады в Кафер-Хамре (провинция Алеппо), а на днях стал свидетелем того, как "Белые каски" вывезли оттуда коробки с серыми емкостями и фрагменты боеприпасов, взяв с собой также съемочное оборудование. 2020-10-08T10:40 true PT1M05S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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