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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201008/siriya-1578762364.html
Война в Сирии не закончена, заявил Асад
Война в Сирии не закончена, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:40
2020-10-08T12:33
война в сирии
война в сирии
башар асад
ирак
сирия
в мире
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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Война в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> не закончена, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго, заявил в интервью РИА Новости президент САР <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Пока террористы занимают некоторые районы нашей страны и совершают различного рода преступления и убийства, война не закончена. И я думаю, что их руководители намерены сделать так, чтобы она продолжалась еще долгое время. Вот, что нам кажется", - сказал Асад.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"* в Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>* Запрещенная в России террористическая группировка.</em><strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/asad-1578743360.html
https://ria.ru/20201008/siriya-1578742070.html
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ирак
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война в сирии, башар асад, ирак, сирия, в мире

Война в Сирии не закончена, заявил Асад

09:40 08.10.2020 (обновлено: 12:33 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству "РИА Новости"
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости
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ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости. Война в Сирии не закончена, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад.
"Пока террористы занимают некоторые районы нашей страны и совершают различного рода преступления и убийства, война не закончена. И я думаю, что их руководители намерены сделать так, чтобы она продолжалась еще долгое время. Вот, что нам кажется", - сказал Асад.
Американский метод работы – Асад высказался о стратегии США по ведению внешней политики - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 03:07
Асад прокомментировал планы Трампа по его ликвидации
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
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Война в СирииВойна в СирииБашар АсадИракСирияВ мире
 
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