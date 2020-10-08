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https://ria.ru/20201008/shtrafy-1578857587.html
В Госдуме рассказали об изменениях в новом КоАП
Существенного повышения размера штрафов в текущей редакции нового КоАП не предусмотрено, но исключены санкции в размере 100-300 рублей; штрафы за нарушение ПДД... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:52
2020-10-08T15:52
кодекс об административных правонарушениях (коап)
дмитрий вяткин
авто
совет федерации рф
госдума рф
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Существенного повышения размера штрафов в текущей редакции нового КоАП не предусмотрено, но исключены санкции в размере 100-300 рублей; штрафы за нарушение ПДД останутся на прежнем уровне, рассказал РИА Новости член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Vjatkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Вяткин</a>."Десятки новых составов, десятки новых статей, по которым увеличены штрафы, они уже приняты Госдумой и одобрены <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a>. И вот для того, чтобы этот вал постоянных изменений остановить, мы и хотим принять новую редакцию КоАП. Грубо говоря, начать с нового листа, и хотя бы на какое-то время прекратить процесс внесения в КоАП новых составов административных правонарушений… Тем не менее, мы в проекте сейчас как раз оставили (штрафы) в том виде, в котором они есть в действующем кодексе", - сказал Вяткин."Единственное, что мы там 100-300 рублей убрали штрафы. Они уже не отвечают никаким разумным критериям мер ответственности", - добавил парламентарий.Вместе с тем, подчеркнул депутат, штрафы за нарушение ПДД останутся на прежнем уровне."Мы их оставляем на прежнем уровне. Вообще глава 12, в отличие от других глав, практически не претерпела никаких изменений, потому что она отработана. Я говорю всегда, что она писана кровью", - сказал депутат.По мнению Вяткина, более остро стоит проблема совершенствования правового регулирования тех или иных сфер и отношений, а не размер штрафов."Что я имею в виду. Правила установки переносных камер, так называемых треног, которые прячутся, маскируются, ставятся с нарушением всех регламентов. Есть серьёзные претензии к освещению трасс, особенно регионального и местного значения, к обустройству пешеходных переходов, дорожному покрытию и ко многому другому. Но при этом по сути дела можно превышать скорость движения до 20 км/ч", - сказал депутат.Он отметил, что практически все автомобилисты при возможности, если позволяет дорожное покрытие, едут гораздо быстрее установленного режима как минимум на 10 км/ч.
https://ria.ru/20201008/pdd-1578856652.html
https://ria.ru/20201008/vaktsinatsiya-1578854077.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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кодекс об административных правонарушениях (коап), дмитрий вяткин, авто, совет федерации рф, госдума рф

В Госдуме рассказали об изменениях в новом КоАП

15:52 08.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник Московской административной дорожной инспекции на блокпосту на въезде в Москву
Сотрудник Московской административной дорожной инспекции на блокпосту на въезде в Москву - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Существенного повышения размера штрафов в текущей редакции нового КоАП не предусмотрено, но исключены санкции в размере 100-300 рублей; штрафы за нарушение ПДД останутся на прежнем уровне, рассказал РИА Новости член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.
"Десятки новых составов, десятки новых статей, по которым увеличены штрафы, они уже приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации. И вот для того, чтобы этот вал постоянных изменений остановить, мы и хотим принять новую редакцию КоАП. Грубо говоря, начать с нового листа, и хотя бы на какое-то время прекратить процесс внесения в КоАП новых составов административных правонарушений… Тем не менее, мы в проекте сейчас как раз оставили (штрафы) в том виде, в котором они есть в действующем кодексе", - сказал Вяткин.
"Единственное, что мы там 100-300 рублей убрали штрафы. Они уже не отвечают никаким разумным критериям мер ответственности", - добавил парламентарий.
Вместе с тем, подчеркнул депутат, штрафы за нарушение ПДД останутся на прежнем уровне.
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"Мы их оставляем на прежнем уровне. Вообще глава 12, в отличие от других глав, практически не претерпела никаких изменений, потому что она отработана. Я говорю всегда, что она писана кровью", - сказал депутат.
По мнению Вяткина, более остро стоит проблема совершенствования правового регулирования тех или иных сфер и отношений, а не размер штрафов.
"Что я имею в виду. Правила установки переносных камер, так называемых треног, которые прячутся, маскируются, ставятся с нарушением всех регламентов. Есть серьёзные претензии к освещению трасс, особенно регионального и местного значения, к обустройству пешеходных переходов, дорожному покрытию и ко многому другому. Но при этом по сути дела можно превышать скорость движения до 20 км/ч", - сказал депутат.
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Он отметил, что практически все автомобилисты при возможности, если позволяет дорожное покрытие, едут гораздо быстрее установленного режима как минимум на 10 км/ч.

"Вся система ограничения скорости в стране — это профанация. Потому что если в городе ограничение в 60 км/ч, то все едут под 80 км/ч. Но увеличивается значительно риск столкновения, увеличивается тормозной путь, уменьшается время на реагирования на внезапно возникшее препятствие", - сказал он.

 
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Дмитрий ВяткинАвтоСовет Федерации РФГосдума РФ
 
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