https://ria.ru/20201008/shtrafy-1578857587.html
В Госдуме рассказали об изменениях в новом КоАП
Существенного повышения размера штрафов в текущей редакции нового КоАП не предусмотрено, но исключены санкции в размере 100-300 рублей; штрафы за нарушение ПДД... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:52
2020-10-08T15:52
2020-10-08T15:52
кодекс об административных правонарушениях (коап)
дмитрий вяткин
авто
совет федерации рф
госдума рф
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Существенного повышения размера штрафов в текущей редакции нового КоАП не предусмотрено, но исключены санкции в размере 100-300 рублей; штрафы за нарушение ПДД останутся на прежнем уровне, рассказал РИА Новости член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Vjatkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Вяткин</a>."Десятки новых составов, десятки новых статей, по которым увеличены штрафы, они уже приняты Госдумой и одобрены <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a>. И вот для того, чтобы этот вал постоянных изменений остановить, мы и хотим принять новую редакцию КоАП. Грубо говоря, начать с нового листа, и хотя бы на какое-то время прекратить процесс внесения в КоАП новых составов административных правонарушений… Тем не менее, мы в проекте сейчас как раз оставили (штрафы) в том виде, в котором они есть в действующем кодексе", - сказал Вяткин."Единственное, что мы там 100-300 рублей убрали штрафы. Они уже не отвечают никаким разумным критериям мер ответственности", - добавил парламентарий.Вместе с тем, подчеркнул депутат, штрафы за нарушение ПДД останутся на прежнем уровне."Мы их оставляем на прежнем уровне. Вообще глава 12, в отличие от других глав, практически не претерпела никаких изменений, потому что она отработана. Я говорю всегда, что она писана кровью", - сказал депутат.По мнению Вяткина, более остро стоит проблема совершенствования правового регулирования тех или иных сфер и отношений, а не размер штрафов."Что я имею в виду. Правила установки переносных камер, так называемых треног, которые прячутся, маскируются, ставятся с нарушением всех регламентов. Есть серьёзные претензии к освещению трасс, особенно регионального и местного значения, к обустройству пешеходных переходов, дорожному покрытию и ко многому другому. Но при этом по сути дела можно превышать скорость движения до 20 км/ч", - сказал депутат.Он отметил, что практически все автомобилисты при возможности, если позволяет дорожное покрытие, едут гораздо быстрее установленного режима как минимум на 10 км/ч.
https://ria.ru/20201008/pdd-1578856652.html
https://ria.ru/20201008/vaktsinatsiya-1578854077.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кодекс об административных правонарушениях (коап), дмитрий вяткин, авто, совет федерации рф, госдума рф
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Существенного повышения размера штрафов в текущей редакции нового КоАП не предусмотрено, но исключены санкции в размере 100-300 рублей; штрафы за нарушение ПДД останутся на прежнем уровне, рассказал РИА Новости член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин
.
"Десятки новых составов, десятки новых статей, по которым увеличены штрафы, они уже приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации
. И вот для того, чтобы этот вал постоянных изменений остановить, мы и хотим принять новую редакцию КоАП. Грубо говоря, начать с нового листа, и хотя бы на какое-то время прекратить процесс внесения в КоАП новых составов административных правонарушений… Тем не менее, мы в проекте сейчас как раз оставили (штрафы) в том виде, в котором они есть в действующем кодексе", - сказал Вяткин.
"Единственное, что мы там 100-300 рублей убрали штрафы. Они уже не отвечают никаким разумным критериям мер ответственности", - добавил парламентарий.
Вместе с тем, подчеркнул депутат, штрафы за нарушение ПДД останутся на прежнем уровне.
"Мы их оставляем на прежнем уровне. Вообще глава 12, в отличие от других глав, практически не претерпела никаких изменений, потому что она отработана. Я говорю всегда, что она писана кровью", - сказал депутат.
По мнению Вяткина, более остро стоит проблема совершенствования правового регулирования тех или иных сфер и отношений, а не размер штрафов.
"Что я имею в виду. Правила установки переносных камер, так называемых треног, которые прячутся, маскируются, ставятся с нарушением всех регламентов. Есть серьёзные претензии к освещению трасс, особенно регионального и местного значения, к обустройству пешеходных переходов, дорожному покрытию и ко многому другому. Но при этом по сути дела можно превышать скорость движения до 20 км/ч", - сказал депутат.
Он отметил, что практически все автомобилисты при возможности, если позволяет дорожное покрытие, едут гораздо быстрее установленного режима как минимум на 10 км/ч.
"Вся система ограничения скорости в стране — это профанация. Потому что если в городе ограничение в 60 км/ч, то все едут под 80 км/ч. Но увеличивается значительно риск столкновения, увеличивается тормозной путь, уменьшается время на реагирования на внезапно возникшее препятствие", - сказал он.