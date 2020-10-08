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https://ria.ru/20201008/sanktsii-1578924420.html
МИД: инцидент с Навальным стал поводом для введения санкций против России
Инцидент с Алексеем Навальным является только поводом для возможного введения санкций против России, которые давно уже готовились, заявила официальный... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T21:22
2020-10-08T21:52
мария захарова
госпитализация алексея навального
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Инцидент с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> является только поводом для возможного введения санкций против России, которые давно уже готовились, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Второй вариант - просто ввести санкции ограничительного порядка и в данном случае все это разыгрывается на фоне данной истории. Нужно определиться, что есть реальность. На наш взгляд - это вторая ситуация, когда санкции уже где-то в недрах разрабатывались, когда концептуально, видимо, уже биологические часы Запада подошли к тому, чтобы ввести новые санкции в отношении нашей страны, нужен был повод, нужен был мотив, нужна была какая-то история", - сказала Захарова в интервью телеканалу <a href="https://tvrain.ru/news/zaharova_moskva_gotova_otvetit_na_sanktsii_es_protiv_rossii_iz_za_navalnogo-517373/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Дождь"</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/1578880901.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/evrosoyuz-1578858100.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/1578919461.html
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мария захарова, госпитализация алексея навального, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, безопасность, в мире

МИД: инцидент с Навальным стал поводом для введения санкций против России

21:22 08.10.2020 (обновлено: 21:52 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Инцидент с Алексеем Навальным является только поводом для возможного введения санкций против России, которые давно уже готовились, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Второй вариант - просто ввести санкции ограничительного порядка и в данном случае все это разыгрывается на фоне данной истории. Нужно определиться, что есть реальность. На наш взгляд - это вторая ситуация, когда санкции уже где-то в недрах разрабатывались, когда концептуально, видимо, уже биологические часы Запада подошли к тому, чтобы ввести новые санкции в отношении нашей страны, нужен был повод, нужен был мотив, нужна была какая-то история", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Дождь".
Зажгли желтый цвет. ЕС приготовился к новым антироссийским санкциям - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 17:26Акценты
Зажгли желтый цвет. ЕС приготовился к новым антироссийским санкциямПосле того как ОЗХО подмахнула выводы лаборатории бундесвера, а той якобы удалось "синтезировать" из биоматериалов Навального что-то похожее на "Новичок", из этой немецкой "липы" уже можно стругать санкционную дубинку.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Флаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 15:54Акценты
Один за всех и все за одного: еще две страны хотят санкций для РоссииЕвросоюз давно не выглядит и не выступает единым фронтом, хотя и очень хочет так все представить. Но есть одна тема, которая 27 стран и впрямь сближает – антироссийские санкции. Даже "бывшие" европейцы сразу подключаются и голосуют "за".
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Запад будет постоянно находить антироссийские поводы - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 20:44Актуально
Запад будет постоянно находить "антироссийские поводы"
 
Обсудить27
Мария ЗахароваГоспитализация Алексея НавальногоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйБезопасностьВ мире
 
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