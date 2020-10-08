https://ria.ru/20201008/sanktsii-1578898395.html

В Госдуме заявили Германии о недопустимости санкций из-за Навального

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев в ходе общения с коллегами из бундестага заявил о недопустимости... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T18:22

2020-10-08T18:22

2020-10-08T18:22

робби шлунд

россия

василий пискарев

алексей навальный

госдума рф

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Глава комиссии <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне <a href="https://ria.ru/person_Vasilijj_Piskarev" target="_blank">Василий Пискарев</a> в ходе общения с коллегами из бундестага заявил о недопустимости использования провокаций по делу <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> как повода для санкций и подрыва двусторонних отношений, сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.Ранее сообщалось, что Пискарев обсудил с главой германо-российской парламентской группы бундестага Робби Шлундом перспективы развития отношений двух стран после инцидента с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

Егор Панкратов Пока наша внешняя политика не изменится, так и будут плевать нам в лицо. 22

Александр И Был он под подпиской о невыезде. Выпустили, свой же закон нарушая, себя и народ России не уважая. Теперь-то что трепыхаться. Что сами посеяли, то и пожали. И не говорите что "не думали, не ожидали". Ведь коли так, то цена вам.......и даже меньше. 20

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Омский врач в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Навального Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Алексея Навального. 2020-10-08T18:22 true PT39M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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