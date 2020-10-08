https://ria.ru/20201008/sanctions-1578933996.html

Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального

Франция и Германия могут ввести санкции против девяти россиян из-за инцидента с Алексеем Навальным, пишет газета Le Monde со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T22:45

2020-10-08T22:45

2020-10-09T00:03

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

евросоюз

франция

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> могут ввести санкции против девяти россиян из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, пишет газета <a href="https://www.lemonde.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Le Monde</a> со ссылкой на свои источники.По данным издания, в санкционный список внесут сотрудников администрации президента России и силовых ведомств. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> и блокировку банковских счетов."Эти предложения будут нацелены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление, и это нарушение международных стандартов", — утверждают авторы статьи.Также, по данным газеты, под санкции может попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГоНИИОХТ).Санкционный список обсудят на заседании Совета по международным вопросам в Брюсселе 12 октября, уточняется в материале.Накануне Франция и Германия объявили о планах предложить <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a> ввести антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным. Возможные ограничения могут коснуться тех, кого Париж и Берлин считают виновными в "преступлении", а также лиц, "задействованных в программе "Новичок". По мнению дипломатов, сейчас нет других "правдоподобных" объяснений, кроме "ответственности и причастности" <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=EQvq2G68xmYwjan_1Soer0AU6Lvn4fLYdsB3gDegfrIwZDEUwmvYCA..&URL=https%3a%2f%2fria.ru%2flocation_Tomsk%2f" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=YM0vd6-xsjy7RHwkeiuknzN_lbs96sL2zVx8BLSJx8IwZDEUwmvYCA..&URL=https%3a%2f%2fria.ru%2flocation_Omsk%2f" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=HfbG17zmq_jpSPvqvE8YCB7P-zLoiE-lOBfQgqRSe_MwZDEUwmvYCA..&URL=http%3a%2f%2fria.ru%2flocation_Germany%2f" target="_blank">Германию</a>, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ заявляли, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции). Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Швеция, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. Россия в соответствии с указом президента от 1992 года прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>.Во вторник ОЗХО отметила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a> заявил о политизации ситуации. По его словам, Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, стало известно 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Через пару недель Навального выписали из стационара. Сейчас он проходит реабилитацию.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578582477.html

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578746928.html

Кирилл Дмитриев Если это именно персональные санкции, то может это и не плохо. Пусть повертятся, а то привыкли называть себя патриотами, а счета за границей. 56

Арсений Новиков Надо отвечать жёстко.... 55

53

россия

франция

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, евросоюз, франция, германия, в мире