https://ria.ru/20201008/ryazan-1578746159.html

В Минобороны рассказали о тушении пожара под Рязанью

В тушении арсенала под Рязанью участвуют свыше 650 человек и 194 машины, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T06:04

2020-10-08T06:04

2020-10-08T12:21

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости</strong>. В тушении арсенала под <u><a href="http://ria.ru/location_Rjazan/">Рязанью</a></u> участвуют свыше 650 человек и 194 машины, рассказали в Минобороны.Накануне сообщалось о 189 военнослужащих, 38 пожарных машинах, четырех <u><a href="http://ria.ru/product_Il_76/">Ил-76</a></u> и трех вертолетах <u><a href="http://ria.ru/product_Mi_8/">Ми-8</a></u>. Таким образом, за ночь группировка увеличилась более чем втрое.Также на место прибыли около 120 специалистов из отрядов разминирования инженерных подразделений Западного военного округа и 32 единицы военной и специальной техники. Для мониторинга обстановки задействовали 17 беспилотников.В среду днем у поселка Желтухинский загорелась трава, огонь перекинулся на военные склады. Снаряды разрывались каждые пять-десять секунд, сейчас интенсивность снизилась до трех взрывов в минуту. В результате ЧП восемь человек получили травмы, погибших нет.Из-за происшествия перекрыли федеральную трассу "Каспий". Из населенных пунктов рядом с арсеналом эвакуировали местных жителей.

https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578661024.html

artjom kolesov Наверное трава загорелась от молний сухой грозы? Или все-таки от Зажигалки крикет?! 40

serj1679 И это в мирное время. Есть пиар, а есть реальность, и вот она во все "красе" 23

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рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Заместитель Минобороны РФ о ликвидации последствий ЧС в Рязанской области Заместитель Министра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков: "Минобороны России создало достаточную группировку сил и средств для ликвидации последствий ЧС в Рязанской области". 2020-10-08T06:04 true PT2M05S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия